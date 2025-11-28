"
Confirmaron que el cuerpo hallado en Cuatro Esquinas pertenecía al joven sanjuanino

La Policía de Investigaciones estableció científicamente la identidad de la víctima, cuyo cuerpo había sido rescatado en Avenida del Mar durante un operativo conjunto con la Armada y otros organismos de seguridad.

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este viernes que la identidad del cuerpo encontrado el día anterior en el sector de Cuatro Esquinas, en Avenida del Mar, correspondía a Alejandro Cabrera que había desaparecido hacía once días, luego de ser arrastrado por el oleaje mientras se encontraba en la playa.

El prefecto Jaime Lazo, jefe de la Prefectura Elqui, explicó que el análisis dactiloscópico realizado por peritos especializados permitió establecer con total certeza la identidad de la víctima. El procedimiento se desarrolló en coordinación con la Armada, la Prefectura Naval y equipos de emergencia que participaron en las labores de búsqueda desde el primer día.

De acuerdo con la información policial, el cuerpo fue avistado por personal que realizaba patrullajes en la zona costera y posteriormente rescatado mediante un operativo que se extendió durante la tarde del jueves. Tras el hallazgo, la PDI realizó los peritajes correspondientes para descartar otras hipótesis y confirmar oficialmente la identidad.

Las autoridades informaron que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que la familia del joven fue notificada de los resultados. El prefecto Lazo destacó el trabajo coordinado entre las distintas instituciones y señaló que el caso quedaba a disposición de los organismos judiciales para los trámites posteriores.

