Confirmaron que el cuerpo hallado en Cuatro Esquinas pertenecía al joven sanjuanino

El prefecto Jaime Lazo, jefe de la Prefectura Elqui, explicó que el análisis dactiloscópico realizado por peritos especializados permitió establecer con total certeza la identidad de la víctima. El procedimiento se desarrolló en coordinación con la Armada, la Prefectura Naval y equipos de emergencia que participaron en las labores de búsqueda desde el primer día.

De acuerdo con la información policial, el cuerpo fue avistado por personal que realizaba patrullajes en la zona costera y posteriormente rescatado mediante un operativo que se extendió durante la tarde del jueves. Tras el hallazgo, la PDI realizó los peritajes correspondientes para descartar otras hipótesis y confirmar oficialmente la identidad.