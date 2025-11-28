Confirmaron que el cuerpo hallado en Cuatro Esquinas pertenecía al joven sanjuanino

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este viernes que la identidad del cuerpo encontrado el día anterior en el sector de Cuatro Esquinas, en Avenida del Mar, correspondía a Alejandro Cabrera que había desaparecido hacía once días, luego de ser arrastrado por el oleaje mientras se encontraba en la playa.
La Policía de Investigaciones estableció científicamente la identidad de la víctima, cuyo cuerpo había sido rescatado en Avenida del Mar durante un operativo conjunto con la Armada y otros organismos de seguridad.