Hay al menos cuatro muertos y varias personas atrapadas por un feroz incendio

El incendio, que al principio fue clasificado como alarma de nivel 1, escaló en minutos a nivel 4 (en una escala de 1 a 5) por su velocidad y la intensidad del humo.

El avance del fuego y el drama de los vecinos

La Policía confirmó que, además de las víctimas fatales, había personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron una densa columna de humo y partes del andamiaje derrumbándose, mientras los bomberos luchaban por controlar la situación.

Muchos vecinos salieron a la calle cubriéndose la cara para evitar inhalar el humo espeso y observaron con angustia cómo el fuego avanzaba sobre sus hogares.

Varias rutas cercanas fueron cerradas al tráfico y la Escuela Pública Bautista de Tai Po recomendó a los padres no acercarse a la zona.

Un bombero resultó herido durante el operativo y fue trasladado al Hospital Príncipe de Gales, donde finalmente murió.

Las autoridades confirmaron que además del bombero fallecieron otras tres personas. Además, hay ocho heridos.