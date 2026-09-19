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Con juegos creativos, los alumnos celebraron el Día del Estudiante

Las comunidades educativas de todos los niveles y modalidades realizaron estudiantinas con juegos, música, disfraces, bailes y propuestas recreativas.

Las escuelas de toda la provincia organizaron este viernes sus estudiantinas por el Día del Estudiante. Cada institución definió las actividades y la modalidad del festejo de acuerdo con sus posibilidades, incorporando juegos, música, disfraces, bailes, propuestas artísticas y meriendas compartidas.

El Ministerio de Educación autorizó el uso de las dos últimas horas de la jornada escolar para estas actividades, de modo que los estudiantes pudieran participar del festejo junto a sus compañeros y docentes.

La organización quedó a cargo de cada comunidad educativa, con la participación de directivos, docentes, preceptores y demás integrantes de las escuelas. Los patios, aulas y otros espacios institucionales fueron acondicionados para las distintas propuestas previstas durante la jornada.

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La ministra de Educación, Silvia Fuentes, explicó que permitir que cada escuela organice su propia estudiantina responde a las características de cada comunidad. “Estos espacios también son importantes para la convivencia y los vínculos dentro de cada escuela. Nuestra intención es acompañar estas iniciativas y generar las condiciones para que puedan celebrarse de manera responsable, respetuosa y cuidada, como nos pide el gobernador Marcelo Orrego”, señaló.

Las propuestas fueron diferentes según cada institución: hubo escuelas que eligieron juegos y actividades recreativas; otras incorporaron disfraces, música y baile, mientras que en algunas se realizaron meriendas y presentaciones artísticas.

La jornada se desarrolló en escuelas de los distintos niveles y modalidades de la provincia, con el acompañamiento de los adultos responsables de cada institución incorporando el festejo por el Día del Estudiante a la jornada escolar.

Tanto las dos últimas horas de clase destinadas a la estudiantina como el asueto escolar para el próximo 21 de septiembre, que alcanza a quienes trabajan en el ámbito escolar, fueron establecidos por resolución del Ministerio de Educación.

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