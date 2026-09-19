Con juegos creativos, los alumnos celebraron el Día del Estudiante

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, explicó que permitir que cada escuela organice su propia estudiantina responde a las características de cada comunidad. “Estos espacios también son importantes para la convivencia y los vínculos dentro de cada escuela. Nuestra intención es acompañar estas iniciativas y generar las condiciones para que puedan celebrarse de manera responsable, respetuosa y cuidada, como nos pide el gobernador Marcelo Orrego”, señaló.

Las propuestas fueron diferentes según cada institución: hubo escuelas que eligieron juegos y actividades recreativas; otras incorporaron disfraces, música y baile, mientras que en algunas se realizaron meriendas y presentaciones artísticas.

La jornada se desarrolló en escuelas de los distintos niveles y modalidades de la provincia, con el acompañamiento de los adultos responsables de cada institución incorporando el festejo por el Día del Estudiante a la jornada escolar.

Tanto las dos últimas horas de clase destinadas a la estudiantina como el asueto escolar para el próximo 21 de septiembre, que alcanza a quienes trabajan en el ámbito escolar, fueron establecidos por resolución del Ministerio de Educación.