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Decomisaron carne de una camioneta sin habilitación y sin equipo de frío

El conductor no tenía las habilitaciones para transportar la carne, la cual no estaba conservada correctamente, y le decomisaron las reses.

Personal de Policía Caminera del Área del D-7, durante un control vehicular de rutina en Sarmiento, detuvo una camioneta Ford F-100 conducida por un hombre de 39 años, de apellido Tejada, domiciliado en 25 de Mayo. En la requisa, detectaron que transportaba carne sin las habilitaciones pertinentes y sin funcionamiento del equipo de frío.

Al requerir la documentación, constataron la falta del comprobante de seguro obligatorio, motivo de radiación del vehículo. Al inspeccionar la carga, descubrieron que transportaba 14 reses y media de productos porcinos sin habilitación para transporte cárnico, con el equipo de frío fuera de funcionamiento, sin fajas de seguridad y con la carne colgando y tocando el piso del compartimento.

Además, el remito presentado tenía fecha del 19/09/2026, declaraba solo 7 reses y media, omitiendo origen y destino.

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