Personal de Policía Caminera del Área del D-7, durante un control vehicular de rutina en Sarmiento, detuvo una camioneta Ford F-100 conducida por un hombre de 39 años, de apellido Tejada, domiciliado en 25 de Mayo. En la requisa, detectaron que transportaba carne sin las habilitaciones pertinentes y sin funcionamiento del equipo de frío.
Decomisaron carne de una camioneta sin habilitación y sin equipo de frío
El conductor no tenía las habilitaciones para transportar la carne, la cual no estaba conservada correctamente, y le decomisaron las reses.