Decomisaron carne de una camioneta sin habilitación y sin equipo de frío

Al requerir la documentación, constataron la falta del comprobante de seguro obligatorio, motivo de radiación del vehículo. Al inspeccionar la carga, descubrieron que transportaba 14 reses y media de productos porcinos sin habilitación para transporte cárnico, con el equipo de frío fuera de funcionamiento, sin fajas de seguridad y con la carne colgando y tocando el piso del compartimento.

Además, el remito presentado tenía fecha del 19/09/2026, declaraba solo 7 reses y media, omitiendo origen y destino.