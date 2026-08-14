El dólar blue cerró la semana en alza en San Juan

Según analistas, esta divergencia responde a dos factores que operan en sentidos opuestos. Por el lado del oficial, la relativa calma se sostiene en la intervención del equipo económico. Distintos análisis privados señalan que el BCRA y el Tesoro vienen utilizando diferentes instrumentos, principalmente contratos de futuros y bonos dólar linked, para contener la cotización, en un contexto en el que el mercado comenzó a demandar cobertura antes de lo previsto.

"El dólar mayorista sigue merodeando los $1.500, pero sin superar dicho nivel a partir de las mayores intervenciones oficiales que buscan mantenerlo contenido en busca de priorizar el proceso de desinflación", explicó Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

En los mercados paralelos, en cambio, comienza a ganar peso la búsqueda de cobertura de cara al calendario electoral. En ese sentido, el antecedente de 2025, cuando la dolarización previa a los comicios alcanzó unos u$s35.000 millones, ya aparece entre los factores que siguen los analistas. Además, las estimaciones privadas apuntan a que las compras de individuos podrían mantenerse entre u$s1.500 millones y u$s2.000 millones mensuales.

Con todo, las expectativas cambiarias permanecen contenidas y, por ahora, el mercado no descarta que una aceleración más marcada de la demanda de cobertura recién aparezca durante 2027.

A cuánto operó el dólar oficial

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.487,5 para la venta.

Valor del CCL

El dólar CCL cerró a $1.611,2 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.9%.

Valor del dólar MEP

El dólar MEP cerró a $1.528,61 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.

Precio del dólar tarjeta

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.