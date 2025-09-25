Los primeros detalles de la autopsia a las víctimas del triple crimen

La venganza narco como supuesto móvil de la masacre fue revelada a la policía por una de las dos mujeres detenidas por el triple femicidio. Cuando los efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, irrumpieron en el hotel alojamiento de Florencio Varela, admitió ante los policías que las tres jóvenes fueron asesinadas en su casa, situada en Jachal y Chañar, en el barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela. Si bien dijo que participó en el triple crimen, señaló a un narco peruano y a su banda como autores de la masacre.

Aunque se trató de dichos expresados por la imputada ante los policías que la detuvieron y, todavía, no constan en el expediente, los responsables de la investigación tomaron dicha manifestación como un indicio que avalaría la hipótesis de la venganza narco como móvil del triple homicidio.

Luego de revisar las livideces [manchas en los cuerpos de los muertos], la fauna cadavérica y las temperaturas corporales, los forenses concluyeron que los homicidios se habrían concretado entre 90 y 96 horas antes del hallazgo de los cuerpos. Esto significa que, Brenda, Lara y Morena habrían sido asesinadas el 20 de septiembre entre las 3 y las 6, entre seis y diez horas después de que fueron vistas por última vez, en la rotonda de La Tablada, en el partido de La Matanza.

amigas

La causa

Hasta el momento hay cuatro sospechosos detenidos. La principal hipótesis indica que el hecho estaría vinculado a una venganza atribuida a una banda narco liderada por un traficante peruano que permanece prófugo.

Una camioneta con la patente adulterada y el registro del celular de una de las jóvenes desaparecidas fueron las primeras pistas en la búsqueda de Morena Verry, Brenda del Castillo, de 20 años, y Lara, de 15, que fueron vistas por última vez el viernes pasado a las 21.30, cuando abordaban el mencionado vehículo en una estación de servicio situada en la rotonda de La Tablada.

En las últimas horas, los detectives de la Dirección de Investigaciones (DDI) La Matanza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires apresaron a los sospechosos en Florencio Varela, cerca de la antena donde se había activado el celular de una de las tres jóvenes.

Según fuentes policiales, dos sospechosos fueron detenidos el martes por la noche en la esquina de Chañar y Jachal, en Florencio Varela. Este miércoles el equipo de investigadores comandado por el fiscal Gastón Duplaá deberá determinar si estaban en la camioneta blanca que abordaron las tres jóvenes y los indagará por la desaparición de Morena, Lara y Brenda.

Estos sospechosos fueron apresados en la zona en la que el viernes pasado a las 23.14, se activó el celular de Lara. Según el informe de la empresa de telefonía, el celular tuvo señal en la antena situada en Malta al 400, en el barrio Santa Rosa, de Florencio Varela.

Ante la posibilidad de que por la geolocalización del celular, las tres jóvenes pudieran estar en esa zona, los policías bonaerenses llegaron al lugar y detuvieron a dos sospechosos.

El recorrido de la camioneta quemada

Con respecto al recorrido de la camioneta, los investigadores habían obtenido una imagen digitalizada de la Chevrolet Tracker blanca que abordaron las tres jóvenes.

A partir de esa foto, los investigadores pudieron identificar la patente. El martes por la tarde, secuestraron el vehículo, pero no correspondía a la camioneta que abordaron las tres jóvenes.

Esto significa que el rodado, conducido por el hombre que habría citado a las tres jóvenes en la estación de servicio, usaba una patente adulterada. Esta había sido duplicada de otro vehículo.

Al seguir el recorrido de la camioneta blanca los investigadores perdieron el rastro en el cruce de Crovara y General Paz.

La última imagen de las jóvenes fue registrada por la cámara de seguridad instalada en el cruce de Crovara y El Tiburón. Esta circunstancia coincidió con la declaración de un testigo que afirmó que vio cuando las tres jóvenes abordaban la camioneta blanca.