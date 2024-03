Liga Sanjuanina: el Torneo de Invierno parará en Semana Santa

La fecha 7 tendrá estos partidos:

Villa Obrera vs. San Lorenzo, Peñarol vs. Desamparados, Marquesado vs. Unión, Picón vs. 9 de Julio, Colón vs. López Peláez, Abrastain vs. Rivadavia, Trinidad vs. Minero, Atenas vs. Del Bono, San Martín vs. Juv. Zondina y Alianza vs. Carpintería.

Las posiciones del Torneo de Invierno: