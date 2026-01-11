Leandro Velárdez se consagró campeón del 24° Giro del Sol

Leandro Velárdez se consagró como el gran ganador de la 24ª edición del Giro del Sol, una de las competencias más tradicionales del calendario ciclístico sanjuanino. El corredor del equipo Municipalidad de Pocito se quedó con la clasificación general tras una sólida actuación a lo largo de las distintas etapas.
