Leandro Velárdez se consagró campeón del 24° Giro del Sol

El corredor del equipo Municipalidad de Pocito se quedó con la clasificación general tras una sólida actuación a lo largo de las distintas etapas.

Leandro Velárdez se consagró como el gran ganador de la 24ª edición del Giro del Sol, una de las competencias más tradicionales del calendario ciclístico sanjuanino. El corredor del equipo Municipalidad de Pocito se quedó con la clasificación general tras una sólida actuación a lo largo de las distintas etapas.

Velárdez fue escoltado en la general por Maximiliano Priario, del equipo Diberboll, quien finalizó en la segunda colocación, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Ángel Oropel, representante de Chimbas Te Quiero, que logró mantenerse entre los protagonistas hasta el cierre de la prueba.

La cuarta y última etapa, que definió la competencia, quedó en poder de Gerardo Tivani, quien completó el recorrido con un tiempo de 3 horas, 5 minutos y 13 segundos. El podio de la etapa se completó con Ramiro Videla, del equipo Fuerza Activa, en el segundo lugar, y Marcos Méndez, de Diberboll, en la tercera posición.

Con este resultado, el equipo Municipalidad de Pocito volvió a celebrar una victoria en la temporada, marcando además su primer triunfo del año 2026, en una edición del Giro del Sol que volvió a mostrar un alto nivel competitivo y una definición emocionante.

