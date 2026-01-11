Leandro Velárdez se consagró campeón del 24° Giro del Sol

Velárdez fue escoltado en la general por Maximiliano Priario, del equipo Diberboll, quien finalizó en la segunda colocación, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Ángel Oropel, representante de Chimbas Te Quiero, que logró mantenerse entre los protagonistas hasta el cierre de la prueba.

La cuarta y última etapa, que definió la competencia, quedó en poder de Gerardo Tivani, quien completó el recorrido con un tiempo de 3 horas, 5 minutos y 13 segundos. El podio de la etapa se completó con Ramiro Videla, del equipo Fuerza Activa, en el segundo lugar, y Marcos Méndez, de Diberboll, en la tercera posición.