La oposición busca el dictamen por el presupuesto universitario y pediatría

La agenda legislativa comienza el martes a las 15, cuando las comisiones de Salud, Población y Presupuesto discutirán la emergencia pediátrica, que ya cuenta con media sanción. Más tarde, Educación y Hacienda trabajarán en el dictamen para reforzar los fondos universitarios.

En tanto, el miércoles desde las 10, la Comisión de Acuerdos analizará los decretos enviados por la Casa Rosada. Luego, Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales pondrán sobre la mesa la eventual ampliación de la Corte Suprema.

El jueves se espera otro momentos caliente en la Cámara Alta, cuando la oposición buscarán autoconvocarse para dar de baja los DNU que cerraron organismos como INTI, INTA, Vialidad Nacional y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Semana clave en el Senado: las claves de la Ley de Financiamiento Universitario

Recompone los salarios de docentes y no docentes, actualizados por inflación desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma.

Crea un fondo de $10.000 millones, ajustable anualmente, para ampliar la oferta académica en áreas estratégicas.

Incrementa progresivamente las becas estudiantiles.

Eleva de forma escalonada el presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.

Semana clave en el Senado: puntos principales de la Emergencia pediátrica

Declara la emergencia en la asistencia pediátrica por dos años.

Ordena la recomposición inmediata de salarios de todo el personal y residentes, con un piso real equivalente a noviembre de 2023.

Deroga el nuevo régimen de becas optativas para residencias médicas e impone el esquema anterior.

Semana caliente en el Senado: antecedente del veto presidencial

En 2024, el Congreso ya había debatido un proyecto similar. Diputados lo aprobó el 15 de agosto y, un mes más tarde, el Senado hizo lo propio. Sin embargo, Javier Milei lo vetó con el argumento de que ponía en riesgo el equilibrio fiscal, decisión que luego fue sostenida por el respaldo de 85 diputados nacionales, a los que el mandatario llamó "héroes" y les ofreció una cena de camaradería.