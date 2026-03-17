Viajes y denuncias: qué hará la Oficina Anticorrupción con el caso Adorni
La Oficina Anticorrupción no intervendrá de oficio en las denuncias contra Manuel Adorni por sus viajes. El organismo lleva 12 días sin conducción formal y solo actuará si la Justicia lo requiere.
La Oficina Anticorrupción (OA) no tomará intervención de oficio en las causas abiertas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pese a las denuncias por el uso del avión presidencial y un viaje privado a Uruguay. Así lo confirmaron fuentes oficiales vinculadas al organismo, que aclararon que no existen elementos suficientes que justifiquen una actuación propia sin requerimiento externo. Sí deberá responder, en cambio, a los pedidos que formule la Justicia, que ya solicitó su participación.
El panorama dentro de la OA es de transición. Tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, el nuevo funcionario removió a todos los cargos que respondían a su antecesor, Mariano Cuneo Libarona, y designó personas de su confianza en los distintos organismos bajo su órbita. En el caso de la Oficina Anticorrupción, Mahiques desplazó a Alejandro Melik y anunció el 6 de marzo el nombramiento de la jueza Gabriela Zangaro. Sin embargo, la designación nunca se publicó en el Boletín Oficial, por lo que el organismo lleva 12 días sin conducción formal y sin precisiones sobre cuándo se concretará.
Las causas judiciales apuntan en dos direcciones. La primera involucra un viaje oficial a Estados Unidos en el que se cuestiona la presencia de la esposa de Adorni a bordo del avión presidencial. Por ese hecho se presentaron denuncias por presunta malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de la Ley de Ética Pública. Las primeras presentaciones llegaron de la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón.
La fiscalía ya actuó: solicitó al Gobierno el listado completo de pasajeros del vuelo, las funciones de cada uno, el acto administrativo que autorizó el traslado, si hubo aval formal para el acompañamiento de la esposa y el costo operativo del vuelo. También se requirió documentación sobre la organización del viaje, órdenes de vuelo y justificaciones administrativas.
La segunda línea de investigación gira en torno a un viaje privado a Uruguay junto a su familia en un jet privado. En este caso la controversia no es el uso de recursos del Estado, sino el origen de los fondos para pagar el vuelo. Pagano amplió su denuncia para investigar a Adorni por enriquecimiento ilícito, al sostener que ese gasto no sería compatible con sus ingresos declarados.
A esas presentaciones se sumó otra denuncia penal de los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, que incluye los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, vinculando ambos viajes y cuestionando posibles beneficios indebidos.
La situación patrimonial, en la mira
La Justicia avanza sobre el patrimonio del funcionario. Se busca acceder a sus ingresos declarados, la evolución de su situación patrimonial y cualquier dato que permita determinar cómo se financió el vuelo privado. No se descartan cruces con registros fiscales y bancarios.