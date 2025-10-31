"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > médico

Un médico argentino dirigirá la Federación Mundial de Terapia Intensiva

Con una extensa trayectoria en su haber Néstor Raimondi será el primer argentino en ocupar ese importante cargo.

La Federación Mundial de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos (WFIC) eligió a su nuevo presidente y, por primera vez en la historia, un argentino ocupará ese sitio durante el período 2025-2027 durante una ceremonia que tuvo lugar en Vancouver, Canadá.

Con un currículum intachable, Raimondi asumirá de manera formal la presidencia durante un congreso que se desarrollará en la India y que será el decimoctavo de su clase, convirtiéndose en el primer galeno de nuestro país en llegar a ese importante lugar.

Los impresionantes antecedentes del médico argentino que será el presidente de la WFIC

Néstor Raimondi, es actualmente el jefe de la división de Cuidados Intensivos del Hospital Juan A. Fernández de la Ciudad de Buenos Aires y ya sabe lo que es ocupar importantes cargos en diferentes entidades que nuclean a profesionales de la salud.

Te puede interesar...

Con más de 30 años de trayectoria, por ejemplo, fue presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (FEPIMCTI) y lidera el área de Terapia Intensiva del mencionado nosocomio.

Raimondi estará acompañado por otros prestigiosos médicos de diferentes partes del mundo y contará con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde deberá propender a dar asesoramiento a los diferentes gobiernos en todo lo inherente al mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, como así también el fortalecimiento de los recursos humanos en el área de cuidados críticos y la optimización de las políticas sanitarias implementadas por los diferentes estados.

En cuanto a su función específica, tratará de cooperar con la capacitación profesional y poner a Argentina y a América Latina en el centro del debate de las discusiones sobre salud, emergencias y el uso de tecnología en la medicina, entre otras importantes cuestiones relativas a temas sanitarios.

Temas

Te puede interesar