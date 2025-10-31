Un médico argentino dirigirá la Federación Mundial de Terapia Intensiva

Con más de 30 años de trayectoria, por ejemplo, fue presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (FEPIMCTI) y lidera el área de Terapia Intensiva del mencionado nosocomio.

Raimondi estará acompañado por otros prestigiosos médicos de diferentes partes del mundo y contará con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde deberá propender a dar asesoramiento a los diferentes gobiernos en todo lo inherente al mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, como así también el fortalecimiento de los recursos humanos en el área de cuidados críticos y la optimización de las políticas sanitarias implementadas por los diferentes estados.

En cuanto a su función específica, tratará de cooperar con la capacitación profesional y poner a Argentina y a América Latina en el centro del debate de las discusiones sobre salud, emergencias y el uso de tecnología en la medicina, entre otras importantes cuestiones relativas a temas sanitarios.