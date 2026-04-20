Mientras la atención mediática suele posarse sobre las figuras de Claudio "Chiqui" Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, la Justicia Federal de Santiago del Estero puso la lupa sobre una figura clave en el entramado societario: María Florencia Sartirana. Pareja del tesorero de la AFA, Sartirana aparece como la pieza central en la administración de las firmas Servicios Lindor y Servicios Neurus, las cuales fueron expulsadas del sistema por el Banco Coinag tras detectar operaciones irregulares.
Un banco cerró cuentas vinculadas a la pareja de Toviggino por más de $10.000 millones
María Florencia Sartirana, pareja del tesorero, quedó en el centro de la investigación por lavado de activos.