Un banco cerró cuentas vinculadas a la pareja de Toviggino por más de $10.000 millones

La entidad financiera santafesina no solo clausuró las cuentas de las empresas vinculadas a Sartirana, sino que elevó una denuncia formal ante el Banco Central (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF). El reporte detalla que ambas compañías, de creación reciente, recibieron depósitos por cifras astronómicas durante 2025 que no guardan relación con su capacidad patrimonial ni operativa.

Empresas "fachada" y transferencias millonarias

El dictamen del fiscal Pedro Simón, que fundamenta el pedido de detención de la cúpula de la AFA, describe a Sartirana y a las firmas que encabeza como instrumentos para ejecutar negocios ilícitos con fondos de la asociación.