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Un banco cerró cuentas vinculadas a la pareja de Toviggino por más de $10.000 millones

María Florencia Sartirana, pareja del tesorero, quedó en el centro de la investigación por lavado de activos.

Mientras la atención mediática suele posarse sobre las figuras de Claudio "Chiqui" Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, la Justicia Federal de Santiago del Estero puso la lupa sobre una figura clave en el entramado societario: María Florencia Sartirana. Pareja del tesorero de la AFA, Sartirana aparece como la pieza central en la administración de las firmas Servicios Lindor y Servicios Neurus, las cuales fueron expulsadas del sistema por el Banco Coinag tras detectar operaciones irregulares.

La entidad financiera santafesina no solo clausuró las cuentas de las empresas vinculadas a Sartirana, sino que elevó una denuncia formal ante el Banco Central (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF). El reporte detalla que ambas compañías, de creación reciente, recibieron depósitos por cifras astronómicas durante 2025 que no guardan relación con su capacidad patrimonial ni operativa.

Empresas "fachada" y transferencias millonarias

El dictamen del fiscal Pedro Simón, que fundamenta el pedido de detención de la cúpula de la AFA, describe a Sartirana y a las firmas que encabeza como instrumentos para ejecutar negocios ilícitos con fondos de la asociación.

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Los puntos que complican a Sartirana:

  • Titularidad estratégica: Servicios Lindor y Servicios Neurus, empresas bajo su control, habrían recibido parte de los $3.633 millones transferidos desde la AFA bajo conceptos de servicios nunca prestados.

  • Maniobras de ocultamiento: La fiscalía sostiene que Sartirana participaba en la emisión de "facturas inter-bloque", una técnica contable utilizada para dispersar el dinero entre varias sociedades del mismo grupo y dificultar la trazabilidad bancaria.

  • Vínculos personales: El fiscal destaca que el rol de Sartirana no era meramente administrativo, sino que formaba parte del "núcleo de confianza" encargado de blindar el patrimonio de Toviggino mediante el uso de testaferros.

El cierre de las cuentas en el Banco Coinag precipitó una serie de medidas judiciales. Los fondos, que inicialmente estaban en la entidad rosarina, fueron derivados al Banco Credicoop antes del bloqueo total, movimiento que la Justicia ya está rastreando.

Sartirana se encuentra entre los 24 imputados por asociación ilícita agravada y lavado de activos. Su situación procesal es delicada: el fiscal ha pedido su detención inmediata junto a la de Toviggino y Tapia, además de la inhibición general de bienes, al considerarla una ejecutora esencial en el desvío de fondos que debían destinarse al desarrollo del fútbol argentino.

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