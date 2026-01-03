"
Trump: "Vamos a gobernar Venezuela hasta una transición segura"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este sábado la imagen de la detención de Nicolás Maduro, quien además fue retirado de Venezuela junto a su esposa y será juzgado en Nueva York. Minutos después, en conferencia de prensa desde la Casa Blanca, adelantó: " Vamos a gobernar ese país hasta que se haga la transición ordenada". En la misma línea, agregó: "Queremos paz y justicia para la gente".

"Hoy más temprano, bajo mi dirección, los Estados Unidos hizo una operación en la capital de Venezuela, lanzando un asalto espectacular como no se vio desde la Segunda Guerra Mundial contra una fortaleza militar en Caracas para llevar al dictador Nicolás Maduro a la justicia", expresó el mandatario en el inicio del mensaje.

"Fue una de las operaciones más espectaculares de la historia de EE.UU., como el ataque a Soleimani. Ningún país puede hacer lo que hacemos nosotros", agregó.

