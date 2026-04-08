"True Crime Community": la subcultura digital detrás del ataque a balazos

¿Qué es la subcultura TCC?

La investigación, liderada por el Departamento de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA), logró descifrar el entorno digital del atacante tras un exhaustivo peritaje de su teléfono celular.

Origen y fanatismo: Esta comunidad tiene sus raíces en la masacre de la escuela de Columbine (Colorado, 1999). Sus miembros desarrollan una fascinación por asesinos seriales y tiradores escolares, a quienes llegan a venerar como figuras de culto.

Mecanismo transnacional: Los peritos describieron a esta red como un fenómeno "descentralizado y multifacético" que opera a nivel global, facilitando que adolescentes vulnerables pasen de la investigación de crímenes reales a la imitación de los mismos.

Simbología y radicalización: Durante los allanamientos se secuestró material electrónico y simbología específica que vincula directamente a los implicados con estos movimientos extremistas.

Un segundo detenido en la mira

La clave del avance judicial fue la identificación de un segundo menor de edad, sindicado como el colaborador estrecho del tirador. La Subdelegación de Investigaciones Federales detectó comunicaciones frecuentes entre ambos adolescentes, donde habrían coordinado detalles del ataque.

La detención se produjo de manera cinematográfica en la vía pública de San Cristóbal, cuando el sospechoso salía de su domicilio junto a sus padres. Tras su captura, la Justicia ordenó el registro de su vivienda, donde se incautaron dispositivos tecnológicos que ahora son analizados por laboratorios forenses para determinar el grado de participación y si existen más ramificaciones de esta red en la provincia.

Cooperación federal

La ministra Monteoliva destacó la coordinación entre las fuerzas provinciales y federales para abordar este caso bajo una óptica de prevención antiterrorista. "Es un hecho que excede lo local; estamos ante una amenaza digital que no reconoce fronteras", señalaron desde la cartera de Seguridad.