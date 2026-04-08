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"True Crime Community": la subcultura digital detrás del ataque a balazos

El caso del estudiante que mató a un compañero en San Cristóbal puso el foco en la “True Crime Community”, comunidades digitales que fomentan la fascinación por ataques violentos y que se remontan al tiroteo de Columbine High School en 1999.

A diez días de la tragedia que conmocionó a la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno” en San Cristóbal, Santa Fe, la investigación judicial ha dado un giro determinante. Este medio adelantó que detrás del crimen ocurrido en contexto educativo, se econtraba una " red digital " internacional.

En una conferencia de prensa conjunta, el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmaron que el ataque —que resultó en un estudiante fallecido y ocho heridos— fue un acto planificado y vinculado a redes de odio internacionales.

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Las autoridades fueron categóricas al desestimar las hipótesis iniciales de inestabilidad mental repentina. "No fue un brote psicótico", sentenció Pullaro, quien además señaló que no existen pruebas de que el agresor fuera víctima de acoso escolar. Por el contrario, la evidencia apunta a una radicalización digital dentro de la denominada subcultura TCC (True Crime Community).

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¿Qué es la subcultura TCC?

La investigación, liderada por el Departamento de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA), logró descifrar el entorno digital del atacante tras un exhaustivo peritaje de su teléfono celular.

  • Origen y fanatismo: Esta comunidad tiene sus raíces en la masacre de la escuela de Columbine (Colorado, 1999). Sus miembros desarrollan una fascinación por asesinos seriales y tiradores escolares, a quienes llegan a venerar como figuras de culto.

  • Mecanismo transnacional: Los peritos describieron a esta red como un fenómeno "descentralizado y multifacético" que opera a nivel global, facilitando que adolescentes vulnerables pasen de la investigación de crímenes reales a la imitación de los mismos.

  • Simbología y radicalización: Durante los allanamientos se secuestró material electrónico y simbología específica que vincula directamente a los implicados con estos movimientos extremistas.

Un segundo detenido en la mira

La clave del avance judicial fue la identificación de un segundo menor de edad, sindicado como el colaborador estrecho del tirador. La Subdelegación de Investigaciones Federales detectó comunicaciones frecuentes entre ambos adolescentes, donde habrían coordinado detalles del ataque.

La detención se produjo de manera cinematográfica en la vía pública de San Cristóbal, cuando el sospechoso salía de su domicilio junto a sus padres. Tras su captura, la Justicia ordenó el registro de su vivienda, donde se incautaron dispositivos tecnológicos que ahora son analizados por laboratorios forenses para determinar el grado de participación y si existen más ramificaciones de esta red en la provincia.

Cooperación federal

La ministra Monteoliva destacó la coordinación entre las fuerzas provinciales y federales para abordar este caso bajo una óptica de prevención antiterrorista. "Es un hecho que excede lo local; estamos ante una amenaza digital que no reconoce fronteras", señalaron desde la cartera de Seguridad.

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