En las últimas horas se dio a conocer que una adolescente de 15 años había dado a luz completamente sola en su casa, guiada por instrucciones obtenidas a través de ChatGPT, en la localidad bonaerense de Ezpeleta. Tras el parto, la joven simuló haber encontrado a la beba "abandonada".
Parió con indicaciones del ChatGPT y dijo que encontró a la bebé "abandonada"
La adolescente de 15 años había ocultado el embarazo durante los meses de gestación y recibió ayuda de su novio, de 16, para montar el falso operativo de rescate de la recién nacida.