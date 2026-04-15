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Parió con indicaciones del ChatGPT y dijo que encontró a la bebé "abandonada"

La adolescente de 15 años había ocultado el embarazo durante los meses de gestación y recibió ayuda de su novio, de 16, para montar el falso operativo de rescate de la recién nacida.

En las últimas horas se dio a conocer que una adolescente de 15 años había dado a luz completamente sola en su casa, guiada por instrucciones obtenidas a través de ChatGPT, en la localidad bonaerense de Ezpeleta. Tras el parto, la joven simuló haber encontrado a la beba "abandonada".

Con el correr de las horas trascendió que la madre de la recién nacida había ocultado su embarazo durante meses por temor a la reacción de su entorno, con la complicidad de su novio, de 16 años.

Cuando comenzaron las contracciones, se encerró en el baño de su vivienda y, sin nadie a quien recurrir, utilizó ChatGPT como guía para atravesar el nacimiento. Luego de dar a luz sin complicaciones, y desbordada por sostener el hecho aislado de su familia, recurrió a su pareja. Fue entonces cuando montaron la improvisada escena bajo la excusa del abandono.

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El joven se llevó a la beba hasta la estación de tren de Ezpeleta y simuló haberla encontrado por la zona. Con esa historia buscó instalar un relato que permitiera desligarlos de toda responsabilidad y consiguió la complicidad de un hombre, que se ofreció a ayudarlo.

Ambos se dirigieron entonces a la comisaría local, donde la policía activó el protocolo de emergencia. Minutos después, una ambulancia del SAME trasladó a la beba al Hospital Iriarte de Quilmes, donde quedó internada en Neonatología bajo observación.

La pareja consiguió la complicidad de un hombre, que se ofreció a ayudar a construir el relato sobre el hallazgo en la estación de Ezpeleta.

Horas más tarde, la adolescente se presentó en el hospital y decidió contar la verdad de lo que había ocurrido ante un equipo interdisciplinario. Su testimonio permitió conocer el contexto de vulnerabilidad en el que atravesó el embarazo y el parto.

Tanto la joven como su hija permanecieron fuera de peligro y continúan bajo seguimiento médico y acompañamiento profesional, según consignaron en medios locales.

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