Parió con indicaciones del ChatGPT y dijo que encontró a la bebé "abandonada"

image

El joven se llevó a la beba hasta la estación de tren de Ezpeleta y simuló haberla encontrado por la zona. Con esa historia buscó instalar un relato que permitiera desligarlos de toda responsabilidad y consiguió la complicidad de un hombre, que se ofreció a ayudarlo.

Ambos se dirigieron entonces a la comisaría local, donde la policía activó el protocolo de emergencia. Minutos después, una ambulancia del SAME trasladó a la beba al Hospital Iriarte de Quilmes, donde quedó internada en Neonatología bajo observación.

La pareja consiguió la complicidad de un hombre, que se ofreció a ayudar a construir el relato sobre el hallazgo en la estación de Ezpeleta.

Horas más tarde, la adolescente se presentó en el hospital y decidió contar la verdad de lo que había ocurrido ante un equipo interdisciplinario. Su testimonio permitió conocer el contexto de vulnerabilidad en el que atravesó el embarazo y el parto.

Tanto la joven como su hija permanecieron fuera de peligro y continúan bajo seguimiento médico y acompañamiento profesional, según consignaron en medios locales.