El Gobierno de San Juan evalúa una transformación profunda en el mantenimiento de su sistema de riego, compuesto por unos 1.600 kilómetros de canales públicos. El objetivo central es reemplazar los tradicionales operativos de limpieza estacional por un servicio continuo, activo las 24 horas y durante todo el año, para mejorar los tiempos de respuesta ante contingencias.
Adiós a la limpieza estacional: el nuevo plan para modernizar la red hídrica
Un cambio de esquema para los canales, hidráulica planea tercerizar la limpieza de canales con un servicio continuo las 24 horas.