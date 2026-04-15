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Adiós a la limpieza estacional: el nuevo plan para modernizar la red hídrica

Un cambio de esquema para los canales, hidráulica planea tercerizar la limpieza de canales con un servicio continuo las 24 horas.

El Gobierno de San Juan evalúa una transformación profunda en el mantenimiento de su sistema de riego, compuesto por unos 1.600 kilómetros de canales públicos. El objetivo central es reemplazar los tradicionales operativos de limpieza estacional por un servicio continuo, activo las 24 horas y durante todo el año, para mejorar los tiempos de respuesta ante contingencias.

El director de Hidráulica, José María Ginestar, explicó que la propuesta contempla la tercerización del servicio a través de empresas privadas. Para ello, se prevé dividir la provincia en 17 circuitos. Bajo este nuevo esquema, similar al que se utiliza en la Avenida de Circunvalación, los productores podrán reportar obstrucciones o fallas en compuertas y recibir asistencia inmediata, dejando atrás la dependencia de las limpiezas semestrales.

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Desde el organismo advierten que la infraestructura actual presenta un estado crítico debido a un retraso de décadas en su mantenimiento. De la red total, 700 kilómetros aún son de tierra, lo que genera importantes pérdidas por filtración.

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Mientras se proyecta la migración hacia este sistema anualizado, Hidráulica avanza en el corto plazo con un proceso de licitaciones por una inversión estimada en 2 millones de dólares para intervenciones urgentes. Estas obras incluyen la reparación de 3.000 metros cuadrados de losas de hormigón dañadas y la reposición de 130 compuertas en el Gran San Juan. Además, se evalúa la implementación de geomembranas con cemento para revestir canales, una alternativa que resulta más económica y resistente al vandalismo.

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