Adiós a la limpieza estacional: el nuevo plan para modernizar la red hídrica

El director de Hidráulica, José María Ginestar, explicó que la propuesta contempla la tercerización del servicio a través de empresas privadas. Para ello, se prevé dividir la provincia en 17 circuitos. Bajo este nuevo esquema, similar al que se utiliza en la Avenida de Circunvalación, los productores podrán reportar obstrucciones o fallas en compuertas y recibir asistencia inmediata, dejando atrás la dependencia de las limpiezas semestrales.

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Desde el organismo advierten que la infraestructura actual presenta un estado crítico debido a un retraso de décadas en su mantenimiento. De la red total, 700 kilómetros aún son de tierra, lo que genera importantes pérdidas por filtración.