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Quién es la científica argentina que fue detenida en Brasil

Se trata de Soledad Palameta Miller, de 36 años, quien está acusada de robar un peligroso virus en Brasil. Su familia niega las acusaciones.

a justicia brasileña avanza con la investigación que tiene bajo la lupa a Soledad Palameta Miller, una científica argentina de 36 años a quien acusan de haberse robado un peligroso virus en un área restringida del Instituto de Biología de la Unicamp. La investigadora no tenía permiso para ingresar a ese sector.

Por el caso, la Justicia del vecino país le prohibió a Miller acercarse al laboratorio mientras la causa sigue su curso y, pese a ser detenida, pudo recuperar la libertad de forma provisional.

Soledad Palameta Miller nació en Rosario y se graduó como es licenciada en Biotecnología y doctora en Ciencias. Luego de recibirse viajó a Brasil donde desarrolló casi toda su carrera y, en especial, se destacó en trabajos relacionados con proyectos de terapias contra el cáncer y diferentes clases de vacunas.

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A pesar de su -hasta el momento- intachable trayectoria, su carrera se vio opacada cuando en febrero de este año se descubrió que la científica argentina habría robado cajas con una importante cantidad de material viral en el Instituto de Biología de la Unicamp, donde desarrolla sus tareas y, especialmente, en un sector donde no tiene permitido ingresar sin autorización.

Tras detectarse el faltante, agentes federales allanaron el campus y hallaron las muestras sustraídas en unos congeladores que manejaba la investigadora argentina. Según la acusación, la mujer no sólo habría retirado esas muestras sin contar con una autorización, sino que habría puesto en serio riesgo a la salud pública.

Además de Palameta Miller, su marido Michael Edward Miller, un veterinario estadounidense también está siendo investigado, ya que ambos son dueños de una empresa de soluciones biotecnológicas.

En tanto, desde la Universidad no especificaron de que se tratan las muestras de los virus robados, pero se activaron los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad.

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