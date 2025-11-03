Peter Lamelas asumió como nuevo embajador de Estados Unidos en Buenos Aires

"¡Bienvenido Embajador Peter Lamelas! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump", expresó la Cancillería a través de sus redes oficiales, en un mensaje que acompañó la difusión del encuentro.

Lamelas, que reemplaza a Mark Stanley, asumirá en un contexto de diálogo fluido entre ambos gobiernos, con una agenda centrada en cooperación energética, inversiones y seguridad. Desde el Palacio San Martín subrayaron además la “agenda común de libertad y desarrollo” que orienta el vínculo con Washington.