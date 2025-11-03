El nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, presentó este lunes las copias de sus cartas credenciales ante el canciller Pablo Quirno en un encuentro realizado en el Palacio San Martín. La ceremonia marcó el inicio formal de su misión diplomática en el país.
Peter Lamelas asumió como nuevo embajador de Estados Unidos en Buenos Aires
Presentó sus cartas credenciales ante el canciller Pablo Quirno y comenzará una agenda centrada en energía, inversiones y cooperación bilateral.