"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > embajador

Peter Lamelas asumió como nuevo embajador de Estados Unidos en Buenos Aires

Presentó sus cartas credenciales ante el canciller Pablo Quirno y comenzará una agenda centrada en energía, inversiones y cooperación bilateral.

El nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, presentó este lunes las copias de sus cartas credenciales ante el canciller Pablo Quirno en un encuentro realizado en el Palacio San Martín. La ceremonia marcó el inicio formal de su misión diplomática en el país.

"¡Bienvenido Embajador Peter Lamelas! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump", expresó la Cancillería a través de sus redes oficiales, en un mensaje que acompañó la difusión del encuentro.

Lamelas, que reemplaza a Mark Stanley, asumirá en un contexto de diálogo fluido entre ambos gobiernos, con una agenda centrada en cooperación energética, inversiones y seguridad. Desde el Palacio San Martín subrayaron además la “agenda común de libertad y desarrollo” que orienta el vínculo con Washington.

Te puede interesar...

Según fuentes oficiales, el embajador mantendrá en los próximos días reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía y con representantes del sector energético, dos áreas consideradas prioritarias para la cooperación bilateral.

En el Gobierno argentino destacan que el vínculo con Estados Unidos constituye un eje estratégico para impulsar inversiones y profundizar los acuerdos de cooperación en materia económica y tecnológica.

Temas

Te puede interesar