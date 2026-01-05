Para Cristina Kirchner, EE.UU. "cruzó un límite" con la captura de Maduro

image

En su publicación, Cristina Kirchner evocó antecedentes históricos de la política exterior estadounidense en la región, como la Doctrina Monroe y la política del “Gran Garrote” (Big Stick). Según señaló, esas prácticas sirvieron para justificar intervenciones militares directas y apoyos encubiertos a golpes de Estado en América Latina, con consecuencias negativas para los países involucrados. “Lejos de favorecer a EE.UU., generó en la región un sentimiento adverso y, en muchos casos, atraso económico y social”, afirmó.

La expresidenta también cuestionó el marco legal del operativo y denunció la violación a la Carta de las Naciones Unidas, al Derecho Internacional y a principios básicos de soberanía. “La absoluta ilegalidad e ilegitimidad del secuestro de un presidente y su esposa en su propio país, en un operativo que además produjo la muerte de numerosas personas, genera un escenario de alta inestabilidad y un peligroso antecedente en materia geopolítica”, advirtió.

Embed Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir.



En el pasado, la… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 4, 2026

En ese sentido, sostuvo que este tipo de acciones podrían habilitar futuras violaciones de soberanía, apropiaciones territoriales o de recursos naturales por parte de potencias con mayor poder económico y militar sobre países más débiles.

La reaparición pública de Cristina Kirchner se dio luego de recibir el alta médica tras permanecer dos semanas internada en el Sanatorio Otamendi. Desde allí, la exmandataria retomó el debate político con una crítica que, según expresó, excede el caso puntual de Venezuela y apunta al rol histórico de Estados Unidos en América Latina.

Sobre el cierre del mensaje, fue categórica al insistir en que el objetivo real de la denominada “Operación Resolución Absoluta” no fue democrático ni judicial, sino estrictamente económico, vinculado a los recursos energéticos del país caribeño.