Para Cristina Kirchner, EE.UU. "cruzó un límite" con la captura de Maduro
Cristina Kirchner reapareció públicamente y cuestionó con dureza a Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro, al denunciar una acción ilegal, violatoria del derecho internacional y motivada por intereses económicos.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y lanzó duras críticas contra la administración de Donald Trump, a la que acusó de actuar por intereses económicos y no por razones democráticas.
A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, Kirchner sostuvo que el operativo llevado adelante por Estados Unidos tuvo como objetivo “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… a cara descubierta”, y descartó que se trate de una acción orientada a restablecer la democracia en Venezuela o a combatir el narcotráfico.
La exmandataria planteó que, más allá de las posturas políticas sobre el gobierno venezolano, la captura marcó un límite grave en materia institucional y geopolítica. “Se puede estar a favor, en contra o no del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EE.UU. volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”, expresó.
En su publicación, Cristina Kirchner evocó antecedentes históricos de la política exterior estadounidense en la región, como la Doctrina Monroe y la política del “Gran Garrote” (Big Stick). Según señaló, esas prácticas sirvieron para justificar intervenciones militares directas y apoyos encubiertos a golpes de Estado en América Latina, con consecuencias negativas para los países involucrados. “Lejos de favorecer a EE.UU., generó en la región un sentimiento adverso y, en muchos casos, atraso económico y social”, afirmó.
La expresidenta también cuestionó el marco legal del operativo y denunció la violación a la Carta de las Naciones Unidas, al Derecho Internacional y a principios básicos de soberanía. “La absoluta ilegalidad e ilegitimidad del secuestro de un presidente y su esposa en su propio país, en un operativo que además produjo la muerte de numerosas personas, genera un escenario de alta inestabilidad y un peligroso antecedente en materia geopolítica”, advirtió.
Embed
Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir.
En ese sentido, sostuvo que este tipo de acciones podrían habilitar futuras violaciones de soberanía, apropiaciones territoriales o de recursos naturales por parte de potencias con mayor poder económico y militar sobre países más débiles.
La reaparición pública de Cristina Kirchner se dio luego de recibir el alta médica tras permanecer dos semanas internada en el Sanatorio Otamendi. Desde allí, la exmandataria retomó el debate político con una crítica que, según expresó, excede el caso puntual de Venezuela y apunta al rol histórico de Estados Unidos en América Latina.
Sobre el cierre del mensaje, fue categórica al insistir en que el objetivo real de la denominada “Operación Resolución Absoluta” no fue democrático ni judicial, sino estrictamente económico, vinculado a los recursos energéticos del país caribeño.