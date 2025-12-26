Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: "Con drenaje peritoneal y antibiótico"

image

La exvicepresidente de la Nación había sido trasladada al Otamendi el sábado pasado desde su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario por la causa Vialidad, tras presentar un cuadro de dolor abdominal. Los estudios realizados confirmaron la apendicitis y ese mismo día fue intervenida quirúrgicamente mediante una laparoscopía.

Desde su ingreso, el sanatorio difundió partes médicos oficiales en los que informó una evolución "dentro de los parámetros esperables" para este tipo de intervención. Sin embargo, la aparición del íleo posoperatorio obligó a prolongar la hospitalización y postergar su regreso al domicilio de San José 1111.

La internación actual se suma a otros antecedentes médicos de relevancia de la ex presidenta, quien en 2021 fue sometida a una histerectomía en el mismo centro de salud. Durante su mandato presidencial, además, afrontó cirugías de alta complejidad en 2012 y 2013, en un historial clínico que volvió a quedar bajo atención pública.