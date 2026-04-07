Nueva ley de Salud Mental: qué cambia y qué busca el Gobierno

Además, se redefine el concepto de riesgo, que pasará a centrarse en la posibilidad de daño para la vida o la integridad física, teniendo en cuenta antecedentes y contexto. Esto habilitaría intervenciones preventivas más tempranas, antes de que ocurran situaciones graves.

Uno de los puntos más sensibles de la reforma es el régimen de internaciones. El proyecto mantiene que se trata de un recurso excepcional, pero introduce cambios clave:

El médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria en casos de urgencia

podrá indicar una internación involuntaria en casos de urgencia La decisión deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en 24 horas

La notificación a la Justicia también tendrá un plazo de 24 horas

Si un paciente pide el alta pero su capacidad está afectada, la internación podrá pasar a ser involuntaria

Estos cambios buscan equilibrar la rapidez en la atención con los controles judiciales.

Otro aspecto relevante es el reconocimiento de las limitaciones actuales del sistema. El proyecto admite que el cierre de hospitales psiquiátricos —promovido por la ley vigente— no es viable en el corto plazo, debido a la falta de infraestructura. Actualmente existen 30 instituciones públicas especializadas y 139 privadas, consideradas esenciales para casos complejos.

En lugar de eliminarlas, la propuesta apunta a fortalecer una red de atención escalonada, que incluya hospitales monovalentes, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas.

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El diagnóstico oficial también expuso una fuerte desigualdad en el acceso a la salud mental en el país. Solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley vigente, y menos de 20 cuentan con camas de internación, lo que genera brechas en la atención.

Para corregir esto, el Gobierno plantea reforzar sistemas de información como el RESAM y el REFES, herramientas que permitirán monitorear en tiempo real la disponibilidad de recursos y mejorar la planificación sanitaria.

La reforma retoma un debate que viene desde hace años y que involucra a familias, profesionales y el sistema judicial. Con el envío del proyecto al Congreso, se abre ahora una discusión clave sobre cómo actualizar una ley que, según el propio Gobierno, quedó desfasada frente a la realidad actual.