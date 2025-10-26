"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Javier Milei

Milei y su gabinete esperan en el Libertador un resultado voto a voto

El presidente sigue el desarrollo de las elecciones legislativas junto a su equipo. Desde el Gobierno destacaron el éxito del nuevo sistema de votación y confirmaron una participación del 66%.

El presidente Javier Milei arribó al Hotel Libertador antes de las 19 para seguir el escrutinio de las elecciones legislativas nacionales junto a su equipo más cercano. En el búnker de La Libertad Avanza también se encontraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem y el ministro de Economía Luis Caputo, entre otros dirigentes.

La jornada electoral transcurrió con normalidad en todo el país y marcó el debut nacional del sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que fue implementado por primera vez en elecciones legislativas. Desde el Gobierno celebraron el desarrollo de los comicios y remarcaron la ausencia de incidentes, así como la fluidez del proceso de votación.

En conferencia desde el Centro de Cómputos, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, informó que los comicios se desarrollaron con éxito, destacando que el nuevo sistema permitió un procedimiento “ágil, moderno y transparente”. Según los reportes oficiales, la transferencia de datos alcanzó el 98% en todo el país y se registró una alta efectividad en la transmisión de telegramas.

Te puede interesar...

Catalán precisó que se votó en más de 109 mil mesas distribuidas en 17 mil establecimientos y que la carga de datos avanzó sin inconvenientes. Los primeros resultados provisorios del escrutinio comenzaron a difundirse a partir de las 21, tal como lo establece la ley electoral.

A pesar de la normalidad de la jornada, el dato que generó mayor preocupación fue la baja participación electoral, que se ubicó en torno al 66% del padrón nacional. Esto significa que más de 12 millones de argentinos no concurrieron a votar, en línea con la tendencia descendente registrada en las elecciones provinciales desdobladas entre abril y septiembre de este año.

Según las primeras proyecciones, el escenario nacional se perfilaba muy ajustado entre el oficialismo y Unión por la Patria, con un repunte de La Libertad Avanza en provincias del interior que compensó parte de la diferencia en Buenos Aires, donde el peronismo se impuso con amplitud. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, se mantuvo la tendencia liberal, mientras que el espacio Provincias Unidas —integrado por varios gobernadores del interior— se consolidó como tercera fuerza nacional.

La atención política se concentró en los resultados finales que definirán la nueva composición del Congreso, clave para el futuro equilibrio de poder entre el Ejecutivo y la oposición.

Temas

Te puede interesar