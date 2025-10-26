El presidente Javier Milei arribó al Hotel Libertador antes de las 19 para seguir el escrutinio de las elecciones legislativas nacionales junto a su equipo más cercano. En el búnker de La Libertad Avanza también se encontraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem y el ministro de Economía Luis Caputo, entre otros dirigentes.
Milei y su gabinete esperan en el Libertador un resultado voto a voto
El presidente sigue el desarrollo de las elecciones legislativas junto a su equipo. Desde el Gobierno destacaron el éxito del nuevo sistema de votación y confirmaron una participación del 66%.