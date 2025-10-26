Milei y su gabinete esperan en el Libertador un resultado voto a voto

Catalán precisó que se votó en más de 109 mil mesas distribuidas en 17 mil establecimientos y que la carga de datos avanzó sin inconvenientes. Los primeros resultados provisorios del escrutinio comenzaron a difundirse a partir de las 21, tal como lo establece la ley electoral.

A pesar de la normalidad de la jornada, el dato que generó mayor preocupación fue la baja participación electoral, que se ubicó en torno al 66% del padrón nacional. Esto significa que más de 12 millones de argentinos no concurrieron a votar, en línea con la tendencia descendente registrada en las elecciones provinciales desdobladas entre abril y septiembre de este año.

Según las primeras proyecciones, el escenario nacional se perfilaba muy ajustado entre el oficialismo y Unión por la Patria, con un repunte de La Libertad Avanza en provincias del interior que compensó parte de la diferencia en Buenos Aires, donde el peronismo se impuso con amplitud. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, se mantuvo la tendencia liberal, mientras que el espacio Provincias Unidas —integrado por varios gobernadores del interior— se consolidó como tercera fuerza nacional.

La atención política se concentró en los resultados finales que definirán la nueva composición del Congreso, clave para el futuro equilibrio de poder entre el Ejecutivo y la oposición.