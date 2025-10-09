El presidente Javier Milei encabezó hoy una caravana por el centro de la ciudad de Mendoza, de cara a las elecciones del 26 de este mes, donde pidió no "volver al modelo comunista que nos fundió" y no dejarse llevar "por el pesimismo de los que quieren que nada cambie".
Milei visitó Mendoza y pidió no "volver al modelo comunista que nos fundió"
Estuvo junto a Karina Milei, y el candidato a diputado nacional por la provincia cuyana, Luis Petri. La visita a San Juan, no esta en agenda en la gira federal previo a las elecciones del 26 de octubre.