Milei viajará a EEUU antes de visitar Chile: sigue el "Tour de la Gratitud"

La agenda presidencial internacional sufrió modificaciones luego de que el mandatario estadounidense invitara a su par argentino al evento del 19 de febrero que implicará el comienzo del Consejo de Paz. El pasado 8 de febrero, Milei suspendió su participación presencial en la Gala de Prosperidad Hispana que tuvo lugar en el complejo en Mar-a-Lago, Miami, para priorizar su agenda local antes de volar esta semana a la capital norteamericana.

El Board of Peace, creado con la intención de desarticular el conflicto en Medio Oriente, entre otros enfrentamientos bélicos, tendrá así su primera reunión, luego de la firma por parte de mandatarios en el marco del Foro Económico de Davos en enero pasado.

Así, está previsto que el mandatario parta a Washington el próximo miércoles para dar el presente en la cumbre multilateral que incluye la participación regional de Paraguay y Argentina y tiene una una marcada ausencia de miembros de Europa.

Milei regresará a Buenos Aires inmediatamente después del encuentro, pero volverá días más tarde, ya en marzo, a territorio de Estados Unidos, según reportó la agencia Noticias Argentinas. Es que para el sábado 7, el republicano convocó a una reunión de mandatarios de Latinoamérica de la que se espera la asistencia de Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), y José Jeri (Perú), entre otros.

El intercambio, en el que participaría Milei, pretende debatir sobre la injerencia de China en el continente, algo a lo que teme especialmente Trump, quien busca neutralizar el poderío económico del gigante asiático.

Más tarde, el Jefe de Estado volaría a Manhattan para protagonizar Argentina Week, que está programada del 9 al 11 de marzo. Allí, iría acompañado por varios miembros del Gabinete Nacional, en particular de Manuel Adorni, y donde disertará el 10.

En tanto, el 11 de marzo se llevará a cabo la ceremonia de traspaso de mando en Santiago de Chile entre Boric y Kast, en el Palacio de la Moneda. Milei mantiene una buena sintonía ideológica con el presidente electo del país vecino. De hecho, un día después de los comicios chileno, el ganador visitó la Argentina para reunirse con el libertario.

Finalmente, se espera que el 19 de marzo Milei continúe la gira por el interior del país como parte del "Tour de la Gratitud" en Tucumán. Este será el siguiente destino después de pasar durante el verano por Mar del Plata, donde fue aclamado por una multitud antes de participar, también en la localidad balnearia, de una nueva edición de la Derecha Fest y de actuar en el show de su expareja Fátima Florez. Debido a los compromisos en Estados Unidos, fue cancelada una visita a Mendoza y aún resta conocerse una potencial reprogramación en la provincia cuyana.