"Histórico": Javier Milei festejó la media sanción de la Reforma Laboral

Pasadas las 01:00 horas de este jueves, el tablero del recinto marcó 42 votos afirmativos, otorgándole al oficialismo la victoria en el primer tramo de una sesión maratónica.

La votación fue seguida de cerca por la "mesa chica" del Gobierno, que se hizo presente en el Congreso para garantizar el resultado. Desde el palco oficial, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, observó la aprobación acompañada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro del Interior, Diego Santilli. También fueron de la partida el titular de Diputados, Martín Menem, y Eduardo "Lule" Menem.