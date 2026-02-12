En una madrugada decisiva para el Gobierno, el Senado de la Nación aprobó en general la Reforma Laboral tras una sesión maratónica y que contó con momentos de tensión e incidentes en las inmediaciones del Congreso, situación que no privó al presidente Javier Milei de celebrar la parcial victoria parlamentaria.
"Histórico": Javier Milei festejó la media sanción de la Reforma Laboral
A través de sus redes sociales y con un escueto mensaje, el Presidente celebró el resultado parlamentario. También lo hicieron Manuel Adorni y otros dirigentes.