Milei respaldó a Trump y sumó a Argentina al Consejo de Paz

Alternativa a la ONU y respaldo operativo

Milei explicó que la participación argentina en este nuevo órgano —planteado como alternativa al esquema tradicional de la Organización de las Naciones Unidas— responde a la convicción de que la paz requiere “decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo”.

En su discurso, destacó la mediación de Trump en el acuerdo de paz en Gaza, posteriormente ratificado por la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, como ejemplo de liderazgo activo en conflictos internacionales. “El Consejo de la Paz nace como expresión de ese liderazgo, con el mandato de ejecutar un plan de pacificación y reconstrucción y los mecanismos para hacerlo, entre ellos, una fuerza internacional de estabilización”, afirmó.

Como gesto concreto de respaldo, el Presidente anunció que la Argentina pondrá a disposición del nuevo organismo la colaboración de los Cascos Blancos, el cuerpo especializado en asistencia humanitaria y operaciones de emergencia. “Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ofrecemos al servicio de la fuerza de estabilización”, señaló.

Momento distendido y contexto interno

Durante la actividad, Milei también protagonizó un momento informal al cantar “Burning Love”, clásico popularizado por Elvis Presley. La escena, compartida con el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue difundida en redes sociales y replicada por medios internacionales.

El viaje coincide con el debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de reforma laboral, una de las principales iniciativas del Gobierno, en un contexto de intensa actividad legislativa y discusión pública. Milei cerró su exposición reafirmando su visión de una diplomacia “que asume riesgos para alcanzar la paz” y sostuvo que la única paz posible es aquella que se construye sobre “derechos innegociables del hombre”.