Milei respaldó a Trump y sumó a Argentina al Consejo de Paz
El Presidente participó en Washington del Consejo de Paz impulsado por Trump, anunció apoyo argentino y defendió una política exterior basada en “derechos innegociables”.
El presidente Javier Milei participó este jueves en Washington D.C. de la jornada inaugural del Consejo de Paz impulsado por Donald Trump, donde ratificó el alineamiento internacional de la Argentina y pronunció un discurso con fuertes definiciones en materia de política exterior.
Durante su intervención, Milei sostuvo que “la nueva Argentina ha adoptado una posición clara en política exterior” y afirmó que el país defiende “de forma inclaudicable el derecho a la vida, la libertad y la propiedad”, además de la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el libre comercio. Según expresó, esos principios constituyen un “prerrequisito para la paz” y no están sujetos a negociación.
El mandatario advirtió que no todos los actores internacionales comparten esas reglas y señaló que existen gobiernos y organizaciones que “rechazan esos derechos, los pisotean y se benefician de que otros los respeten”. En ese marco, planteó la necesidad de instituciones con capacidad real de hacer cumplir las normas.
Milei explicó que la participación argentina en este nuevo órgano —planteado como alternativa al esquema tradicional de la Organización de las Naciones Unidas— responde a la convicción de que la paz requiere “decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo”.
En su discurso, destacó la mediación de Trump en el acuerdo de paz en Gaza, posteriormente ratificado por la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, como ejemplo de liderazgo activo en conflictos internacionales. “El Consejo de la Paz nace como expresión de ese liderazgo, con el mandato de ejecutar un plan de pacificación y reconstrucción y los mecanismos para hacerlo, entre ellos, una fuerza internacional de estabilización”, afirmó.
Como gesto concreto de respaldo, el Presidente anunció que la Argentina pondrá a disposición del nuevo organismo la colaboración de los Cascos Blancos, el cuerpo especializado en asistencia humanitaria y operaciones de emergencia. “Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ofrecemos al servicio de la fuerza de estabilización”, señaló.
Momento distendido y contexto interno
Durante la actividad, Milei también protagonizó un momento informal al cantar “Burning Love”, clásico popularizado por Elvis Presley. La escena, compartida con el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue difundida en redes sociales y replicada por medios internacionales.
El presidente de Argentina, Javier Milei, destacó su buena relación con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, con quien ha coincidido en posturas políticas y afinidades ideológicas. La cercanía entre ambos líderes ha llamado la atención en el escenario internacional, al consolidar alianzas entre gobiernos de corte conservador y fortalecer vínculos fuera de los bloques tradicionales de poder.
El viaje coincide con el debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de reforma laboral, una de las principales iniciativas del Gobierno, en un contexto de intensa actividad legislativa y discusión pública. Milei cerró su exposición reafirmando su visión de una diplomacia “que asume riesgos para alcanzar la paz” y sostuvo que la única paz posible es aquella que se construye sobre “derechos innegociables del hombre”.