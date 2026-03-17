Milei respaldó a Israel: "Encarna los valores de la libertad y la resiliencia"

En otro tramo, el mandatario alertó sobre el crecimiento del antisemitismo y llamó a reforzar su combate “en todos los frentes”. “Debemos estar más atentos que nunca, no podemos bajar la guardia. Esa es la forma de defender lo que somos”, enfatizó.

Asimismo, destacó que el Estado argentino fortaleció herramientas para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento, en referencia a la incorporación de personas y entidades a registros públicos vinculados a estas actividades.

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El jefe de Estado también subrayó el vínculo estratégico con Israel: “Argentina mantiene una posición clara: Israel es un aliado estratégico de nuestro país. Nos unen valores compartidos y la convicción de que la libertad, la democracia y el respeto por la vida deben ser defendidos sin ambigüedades”.

En ese marco, anunció que el país asumirá la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y resaltó el peso de la comunidad judía local, “la más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo, fuera de Israel”.

Finalmente, reivindicó el memorándum firmado con Israel y apuntó contra gestiones anteriores: “Mientras otros gobiernos firmaron Memorándum con Irán; nosotros lo firmamos con una democracia liberal, que comparte nuestros valores éticos y morales”.

Sobre el cierre, reafirmó su posicionamiento internacional y el respaldo a Estados Unidos e Israel en el conflicto en Medio Oriente, al señalar que ambos países buscan poner fin “al régimen iraní”, al que calificó como “una tiranía” que “sembró el terror durante décadas alrededor del mundo”.