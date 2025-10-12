Mirtha Legrand abrió nuevamente su programa este sábado 11 de octubre y junto a ella se sentaron a cenar Cristina Pérez, Gladys La Bomba Tucumana, Maximiliano Pullaro, Valentina Bassi y Marcos Novaro. Por supuesto, la charla giró en torno a la situación del país y al show que brindó Javier Milei en el Movistar Arena.
Mirtha Legrand fue al hueso y opinó fuertemente sobre el show de Javier Milei
La palabra de la conductora de El Trece era una de las opiniones más esperadas y fue contundente al hablar del espectáculo que montó el mandatario.