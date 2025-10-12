Mirtha Legrand fue al hueso y opinó fuertemente sobre el show de Javier Milei

"Les parece bien que haya cantado en el Movistar Arena... Yo no lo pude ver porque no estaba en casa, pero me dijeron que fue un papelón", comentó Mirtha y generó un fuerte debate entre todos sus invitados. Valentina Bassi, fue una de las primeras en opinar y subrayó que "Si después de cantar, dice 'vamos a cumplir con la ley de discapacidad pero no lo hace".

image

Por su parte, Gladys La Bomba Tucumana también fue muy dura con su análisis: "Yo veo la realidad, veo a la gente durmiendo sobre cartones en los bancos. Me van a decir: ‘antes también había’, pero ahora veo más". Pero esto no quedó allí, ya que también dejó en claro que el Movistar Arena tiene que ser usado por los artistas: "Yo quiero que lo alquilen para nosotros, los artistas".