Milei le dijo "ladrón" a Lula y se metió de lleno en el balotaje de Brasil

“La corrupción es, en gran medida, lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido”, sostiene la frase compartida por Milei.

El nuevo ataque se produce pocos días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que Flávio Bolsonaro quedó primero con el 47,15% de los votos, mientras que Lula obtuvo el 45,02%. Como ninguno alcanzó la mayoría necesaria, ambos volverán a enfrentarse el 25 de octubre.

La publicación contra Lula no es un episodio aislado. Milei ya había expresado públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro después del resultado de la primera vuelta y convirtió la elección brasileña en uno de los principales escenarios de su disputa política regional.

El Presidente argentino mantiene una relación política cercana con la familia Bolsonaro y ya participó de actividades de campaña junto al candidato brasileño. En julio viajó a San Pablo para compartir un acto con Flávio y con el gobernador paulista Tarcísio de Freitas.

Durante aquel discurso, Milei volvió a cargar contra Lula y utilizó distintos calificativos para referirse al mandatario brasileño. También cuestionó el proceso judicial que terminó con la detención del expresidente Jair Bolsonaro, padre de Flávio y principal referente político de su espacio.

La intervención de Milei en aquella campaña generó una reacción diplomática de Brasil. El gobierno de Lula convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires luego de las declaraciones del Presidente argentino.

La pelea entre Milei y Lula viene desde 2023

El enfrentamiento entre ambos mandatarios comenzó incluso antes de que Milei asumiera la Presidencia. Durante la campaña electoral argentina de 2023, el libertario acusó a Lula de haber respaldado políticamente a Sergio Massa.

Una vez instalado en la Casa Rosada, Milei volvió a cuestionar al presidente brasileño en reiteradas oportunidades. También le reprochó no haberlo felicitado después de su triunfo electoral.

La relación bilateral quedó así atravesada por diferencias ideológicas y personales. Mientras Milei convirtió a Lula en uno de los principales referentes de la izquierda regional que cuestiona, el presidente brasileño mantuvo una postura más distante frente a las declaraciones del mandatario argentino.

Ahora, la elección brasileña volvió a poner esa disputa en primer plano.

Milei insiste con las acusaciones contra Lula por el caso Lava Jato

Una de las principales razones utilizadas por Milei para atacar a Lula es su situación judicial durante la investigación del caso Lava Jato.

El actual presidente brasileño fue condenado por corrupción y permaneció 580 días detenido entre 2018 y 2019. Sin embargo, en 2021 el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las condenas al considerar que el tribunal de Curitiba que había intervenido en el proceso no tenía competencia para juzgarlo.

Posteriormente, el máximo tribunal brasileño también declaró parcial al exjuez Sergio Moro, quien había intervenido en las causas contra Lula.

Con esas resoluciones, Lula recuperó sus derechos políticos y pudo competir nuevamente en las elecciones presidenciales de 2022, cuando derrotó a Jair Bolsonaro.