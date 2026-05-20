Récord del superávit comercial: creció a u$s2.711 millones en abril

Entre los rubros exportadores, el principal impulso llegó desde combustibles y energía, que registraron un salto del 85,9% interanual, alcanzando los u$s1.554 millones, ante el salto en los precios del petróleo, producto de la guerra entre Irán y EEUU. También se destacaron las manufacturas de origen industrial, con un crecimiento del 43,3%, hasta los u$s2.528 millones.

Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario crecieron 14,1% y sumaron u$s2.705 millones, mientras que los productos primarios avanzaron 25%, hasta los u$s2.127 millones.

En cuanto a las importaciones, las mayores compras se concentraron en bienes intermedios, con u$s2.247 millones, aunque el segmento mostró un crecimiento moderado del 4,1%.

En contraste, se observó una caída en las adquisiciones de bienes de capital (-5,9%) y de piezas y accesorios para bienes de capital (-17,4%), un dato que el mercado sigue de cerca para evaluar el nivel de actividad e inversión. También se redujeron con fuerza las importaciones de combustibles y lubricantes, que retrocedieron 45,4% interanual.

El resultado de abril consolida la mejora del frente externo y refuerza el aporte del sector energético a las cuentas externas, en medio de un escenario en el que el Gobierno busca sostener la acumulación de divisas y mantener el equilibrio cambiario.