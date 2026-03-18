Mala para Trump: renunció el jefe de Inteligencia Antiterrorista de EEUU

El factor Israel: Kent afirmó que la guerra se inició debido a la "presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", comparando la situación actual con los eventos que precedieron a la invasión de Irak en 2003.

Inexistencia de amenaza: "Irán no representaba una amenaza inminente contra nuestra nación", sentenció el exmiembro de las fuerzas especiales, contradiciendo la narrativa oficial de la Casa Blanca.

Giro en el discurso MAGA: La renuncia de Kent expone una fractura en la base del movimiento Make America Great Again, donde sectores aislacionistas recriminan a Trump haber incumplido su promesa de no involucrar a Estados Unidos en "guerras inacabables".

El conflicto que hoy desata esta renuncia tuvo su punto de inflexión en junio de 2025, cuando Trump ordenó ataques contra instalaciones nucleares iraníes en coordinación con el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Aunque inicialmente el mandatario declaró que las capacidades de Teherán habían sido "aniquiladas", la situación derivó en una espiral de violencia que se recrudeció el pasado 28 de febrero con una nueva oleada de bombardeos. Actualmente, la región se encuentra en vilo por el bloqueo casi total del Estrecho de Ormuz, una arteria vital para el comercio petrolero mundial.

La reacción de Trump

Fiel a su estilo, el presidente Donald Trump minimizó la salida del jefe de contraterrorismo. Desde el Despacho Oval, el mandatario arremetió contra la figura de Kent ante los periodistas acreditados. "Siempre pensé que era débil en materia de seguridad, muy débil. Al conocer el contenido de la carta, me di cuenta de que es algo bueno que se haya ido", declaró Trump, restando importancia a los argumentos sobre la supuesta campaña de desinformación.