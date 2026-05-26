Prisión preventiva para el argentino detenido por racismo en Brasil

Embed - DETUVIERON A UN ARGENTINO EN BRASIL: LO ACUSAN DE RACISMO CONTRA UN NENE DE 7 AÑOS

La madre advirtió lo que estaba sucediendo y dio aviso a las autoridades, cuyo personal requisó el teléfono de Murias y confirmó la veracidad de la denuncia.

Este tipo de delitos en Brasil es considerado grave, y puede conllevar penas que oscilan entre los dos y cinco años de cárcel, según el Código Penal de ese país. La mujer, por su parte, sostuvo que su “instinto maternal se activó”, lo que le permitió descubrir que el hombre estaba enviando imágenes del pequeño.

“Cuando sucedió, mi instinto maternal se activó. Algunas personas me sujetaron dentro del tren, diciendo que no querían que perdiera los estribos”, comentó. Al ser consultada sobre cómo se encuentra su hijo, la mujer expuso: “Está muy asustado. Se siente avergonzado por la situación, está callado, no se encuentra bien”.

“Lo veo acorralado, presionado, con una mirada triste. Tenemos que ser fuertes y mantendremos la denuncia hasta el final”, sumó en diálogo con el medio local g1.

En este sentido, anunció que van a llegar “hasta el final porque esto no puede suceder” y sospecha de la posible comisión de otro delito, también grave: “Es racista, pero creo que va mucho más allá del racismo y que podría estar vinculado al tráfico de menores”.