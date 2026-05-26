Las billeteras virtuales podrán debitar cuotas de préstamos desde cuentas bancarias

El objetivo del BCRA es equiparar las condiciones de cobro entre bancos tradicionales y fintech, ante una brecha de morosidad que se amplió peligrosamente en los últimos meses.

Cómo funciona el nuevo sistema de débito automático

El mecanismo operará de manera similar al que ya existe para el pago automático de tarjetas de crédito o servicios mensuales. La diferencia es que ahora las billeteras virtuales podrán ejecutar ese débito directamente.

Un ejemplo concreto: si un usuario saca un crédito a través de la aplicación de Mercado Pago pero tiene su cuenta sueldo en el Banco Nación, la billetera virtual podrá debitar el monto de la cuota directo desde esa cuenta bancaria.

Hasta ahora, los bancos tradicionales ya contaban con esta facultad para cobrar las cuotas de préstamos personales. La novedad es que la potestad se extiende al universo fintech.

El CCT funciona sobre la base de transferencias inmediatas y fue diseñado tomando como referencia modelos de otros países como Brasil, India y Australia, con un enfoque riguroso en la prevención del fraude.

Plazos y límites para el cobro automático

El BCRA estableció reglas claras para evitar prácticas abusivas. Las entidades que provean crédito deberán notificar a sus clientes un día antes de debitar el monto de la cuenta donde se realizará la operación.

Los prestamistas están autorizados a realizar hasta tres movimientos para cobrar:

Un intento inicial en la fecha de vencimiento

Un primer reintento a las 48 horas si el débito falla

Un segundo reintento a las 96 horas como último recurso

Esta limitación busca proteger a los usuarios de múltiples intentos diarios que puedan generar cargos bancarios por descubierto.

Los clientes pueden dar de baja el consentimiento inicial en cualquier momento y la cancelación se hará efectiva de forma inmediata, sin plazos de espera ni trámites burocráticos.

La morosidad que disparó la medida del BCRA

Los números del sistema financiero encendieron las alarmas en el Central. Si bien el crecimiento de la morosidad general se desaceleró levemente en el último mes (pasó del 11% al 11,5%), las cifras indican que el problema sigue expandiéndose.

Pero la situación se vuelve crítica cuando se analiza el segmento fintech. La morosidad del 25% en billeteras virtuales duplica el 12% que registran los bancos tradicionales.

Ese 12% de los bancos también es récord: no se veían niveles tan altos desde 2010. Pero la brecha con las plataformas digitales revela que el problema tiene una dimensión particular en el ecosistema fintech.

Las empresas del sector venían encontrándose con la imposibilidad práctica de cobrar los préstamos ofrecidos. Sin herramientas de débito automático, dependían de que el cliente realizara el pago manualmente, una situación que dejaba margen para el default.

La nueva herramienta del BCRA busca cerrar esa brecha operativa. Resta ver si el CCT logra revertir la tendencia alcista de la morosidad o si el problema responde a factores más profundos de la economía argentina.