Luego del feriado nacional de este lunes, el mercado cambiario retomó la actividad con nuevos incrementos en las distintas cotizaciones del dólar. En San Juan, el dólar blue registró una suba de $10 respecto al cierre del viernes pasado y este martes se comercializó a $1.470 para la venta y $1.370 para la compra.
Nueva suba del dólar blue en San Juan: a cuánto cerró este martes
La divisa paralela subió $10 en San Juan tras el feriado nacional. También registraron incrementos el dólar oficial y el tarjeta.