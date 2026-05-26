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Nueva suba del dólar blue en San Juan: a cuánto cerró este martes

La divisa paralela subió $10 en San Juan tras el feriado nacional. También registraron incrementos el dólar oficial y el tarjeta.

Luego del feriado nacional de este lunes, el mercado cambiario retomó la actividad con nuevos incrementos en las distintas cotizaciones del dólar. En San Juan, el dólar blue registró una suba de $10 respecto al cierre del viernes pasado y este martes se comercializó a $1.470 para la venta y $1.370 para la compra.

La variación local se dio en línea con el movimiento observado en la City porteña, donde el billete paralelo avanzó 1,10% y cerró a $1.440 para la venta y $1.420 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial operado por el Banco Nación también mostró una actualización en sus valores. La cotización quedó en $1.430 para la venta y $1.380 para la compra, reflejando un incremento del 0,40% durante la jornada financiera.

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En tanto, el dólar tarjeta —utilizado para consumos en el exterior y servicios internacionales— finalizó el día en $1.859 para la venta.

El comportamiento del mercado cambiario continúa siendo seguido de cerca tanto por comerciantes como por consumidores, en una semana que volvió a mostrar presión sobre las cotizaciones paralelas tras el receso por el feriado nacional.

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