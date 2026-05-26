Nueva suba del dólar blue en San Juan: a cuánto cerró este martes

La variación local se dio en línea con el movimiento observado en la City porteña, donde el billete paralelo avanzó 1,10% y cerró a $1.440 para la venta y $1.420 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial operado por el Banco Nación también mostró una actualización en sus valores. La cotización quedó en $1.430 para la venta y $1.380 para la compra, reflejando un incremento del 0,40% durante la jornada financiera.