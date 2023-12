Los Libertarios impusieron al presidente provisional del senado

La sesión se dio tras el fracaso de la reunión de Labor Parlamentaria de este martes, donde el nuevo oficialismo y el principal bloque opositor no se pusieron de acuerdo sobre la nueva elección de autoridades de la Cámara. Se trata de una pelea clave antes de que entren al Senado los proyectos de reforma del Estado que el presidente Javier Milei mandaría en los próximos días.

De acuerdo con lo que informaron fuentes parlamentarias, la pelea se tensó porque la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, decidió avanzar en la votación de un libertario como presidente provisional; ese nombramiento tenía el visto bueno de la vicepresidenta saliente Cristina Kirchner, que a través de la red social X planteó que ese lugar la corresponde al oficialismo. En cambio, el jefe de bloque de Unión por la Patria, José Mayans, planteó sus diferencias con ese criterio de Cristina: "Ella es la líder del espacio, pero los que vamos a estar acá aguantando la parada somos nosotros", planteó una fuente de ese bloque.

El planteo es que para poder resistir a las leyes que mandará Milei al Congreso, hace falta retener algunas herramientas parlamentarias: la presidencia provisional es una; las comisiones es otra. En estas dos semanas hubo fuertes discusiones entre Mayans y Villarruel para lograr alguna fórmula de acuerdo. No lo hubo.

Los números en el Senado

Villarruel entonces avanzó en negociaciones con otros bloques parlamentarios para tratar de ganar la votación. En principio ya tendría los votos para lograr la presidencia provisional, con apoyo del PRO, la UCR y bloques que tradicionalmente fueron aliados del peronismo: el Renovador de Misiones; de Juntos Somos Río Negro; y los senadores Carlos Espínola y Edgardo Kuider, que este año dejaron el bloque del Frente de Todos. También se suman los senadores que responden al nuevo gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

El temario de esta tarde también incluyó "la delegación en la Presidencia del Senado, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento, de la facultad de nombrar o integrar las comisiones permanentes a las que se refiere el artículo 60, la de Trámite Legislativo y demás comisiones bicamerales".

"El peronismo está tirando de la cuerda. Saben que los votos los tenemos", indicaron cerca de Villarruel. Creen que Mayans y Cristina juegan al policía bueno y policía malo a la hora de negociar.

¿Es reglamentaria la sesión?

El gran debate del encuentro de este miércoles se dio por si era reglamentario o no hacer la sesión. El período ordinario de sesiones terminó el 30 de noviembre. Fuera de ese período, el Congreso no se puede reunir por sí mismo, salvo que el presidente convoque a extraordinarias. Eso aún no pasó.

Para la elección de autoridades, se debería esperar a que haya una sesión formal (para eso se necesita el decreto de extraordinarias) o que se haga la llamada "preparatoria", que según el reglamento del Senado está prevista para el 24 de febrero de cada año. También se podría haber hecho el 29 de noviembre, fecha que por reglamento se toma jura a los nuevos senadores.

Es el argumento que intentarán en el peronismo para impugnar la sesión. Sin embargo, desde la presidencia del Senado aclaran que tienen los votos y que eso alcanza para avanzar.

“En este momento nosotros estamos en receso, la cámara no está llamada a tener sesión extraordinaria y esta sesión viola la Constitución y el reglamento del Senado. No hay necesidad de empezar mal una gestión de gobierno”, dijo José Mayans cuando le tocó hablar.

La Libertad Avanza insistió en el planteo original y avanzó con la sesión con 39 voluntades.