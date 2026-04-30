Línea de 500 kV: Nación defiende Vicuña y marca condiciones para acceder a la red

La definición no es menor. En la práctica, implica que el crecimiento del sistema eléctrico en zonas de alta demanda, como el norte sanjuanino, dependerá de la iniciativa privada. No habrá, según esta lógica, una expansión planificada desde el Estado para abastecer a futuros emprendimientos.

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El proyecto Vicuña —resultado de la integración de desarrollos mineros de gran escala— demandará una potencia estimada de 260 MW, lo que obligó a diseñar un esquema específico de abastecimiento energético. En ese marco, se avanzó con obras de alta tensión que incluyen la reconversión de líneas, nuevas conexiones y estaciones transformadoras.

Desde Nación remarcaron que estas inversiones serán financiadas íntegramente por el sector privado, sin impacto en tarifas ni subsidios cruzados. Además, sostienen que la obra permitirá ampliar la capacidad del sistema eléctrico y mejorar la interconexión regional.

Sin embargo, el esquema generó resistencias. Organismos provinciales, municipios y empresas mineras plantearon objeciones, principalmente por el efecto que podría tener la prioridad otorgada sobre futuros proyectos. El eje del cuestionamiento es claro: la posibilidad de que se concentre gran parte de la capacidad de transporte en un solo desarrollo.

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En respuesta, el Gobierno nacional relativizó ese escenario al señalar que, hasta el momento, no existen solicitudes formales de otros proyectos para utilizar esa infraestructura. Bajo esa lectura, no habría una demanda concreta que evidencie un conflicto inmediato.

El proceso continuará con una audiencia pública prevista para junio, donde se expondrán los argumentos a favor y en contra antes de una definición final. No obstante, desde el Ejecutivo ya dejaron planteado que la decisión corresponde a la órbita nacional, en línea con la normativa vigente sobre el sistema de transporte eléctrico.

En ese contexto, el caso Vicuña se transforma en un precedente. La discusión ya no es solo técnica: pone sobre la mesa el modelo de desarrollo energético para la minería, el rol del Estado y el equilibrio entre inversión privada y acceso equitativo a infraestructura clave.