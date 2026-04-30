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2 de mayo: La Legislatura instituye el Día contra el Bullying en la provincia

La Cámara de Diputados instituyó el 2 de mayo como Día Provincial de la Lucha contra el Bullying para promover prevención y visibilizar el impacto del acoso escolar.

La Cámara de Diputados de San Juan avanzó en la incorporación de una nueva fecha al calendario institucional: el 2 de mayo fue establecido como el Día Provincial de la Lucha contra el Bullying, con el objetivo de visibilizar el problema y fortalecer acciones de prevención en el ámbito educativo.

La medida fue aprobada durante la segunda sesión del período ordinario, en una jornada que estuvo presidida de manera alternada por autoridades legislativas. En el inicio del encuentro también se realizó un saludo institucional por el Día del Trabajador, dirigido al personal del cuerpo.

El proyecto contó con respaldo previo en comisiones clave y fue presentado en el recinto con fundamentos centrados en la necesidad de abordar el acoso escolar como una problemática estructural que impacta directamente en la salud y el desarrollo de niños y adolescentes.

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Durante el tratamiento, se definió al bullying como un conjunto de conductas agresivas que se repiten de forma sistemática en el tiempo, con distintas manifestaciones: físicas, verbales, psicológicas y sociales. Se remarcó además que estas prácticas no suelen presentarse de forma aislada, sino combinadas, lo que potencia sus efectos.

En ese sentido, se advirtió sobre las consecuencias que puede generar en las víctimas, entre ellas ansiedad, depresión, baja autoestima y dificultades en los procesos de socialización, aspectos que afectan tanto el rendimiento escolar como la vida cotidiana.

El debate incluyó la participación de distintos legisladores, quienes aportaron miradas sobre el alcance de la iniciativa y la necesidad de reforzar políticas públicas orientadas a la convivencia escolar.

Con esta decisión, la provincia suma una herramienta institucional que busca instalar el tema en la agenda pública, promover la concientización y generar espacios de reflexión dentro de la comunidad educativa.

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