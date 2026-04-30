La Cámara de Diputados de San Juan avanzó en la incorporación de una nueva fecha al calendario institucional: el 2 de mayo fue establecido como el Día Provincial de la Lucha contra el Bullying, con el objetivo de visibilizar el problema y fortalecer acciones de prevención en el ámbito educativo.
2 de mayo: La Legislatura instituye el Día contra el Bullying en la provincia
La Cámara de Diputados instituyó el 2 de mayo como Día Provincial de la Lucha contra el Bullying para promover prevención y visibilizar el impacto del acoso escolar.