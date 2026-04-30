Colectivos directos a la Feria: cambian recorridos para llegar sin vueltas

El refuerzo del servicio funcionará en una franja clave: desde las 18 hasta las 23 horas, coincidiendo con el horario de mayor concurrencia al evento. La medida apunta a reducir complicaciones de traslado, evitar congestionamientos y ofrecer una alternativa directa para quienes asistan.

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La decisión se enmarca en la realización de la XXXI Feria Internacional de Artesanías, que abrirá sus puertas desde el 30 de abril hasta el 10 de mayo y reunirá a más de 300 expositores locales, nacionales e internacionales.

El evento se consolida como uno de los más convocantes del calendario provincial, con propuestas que combinan producción artesanal, espectáculos en vivo y gastronomía. Entre los espacios destacados se encuentra la “Ruta Artesanal de San Juan 2026”, donde los 19 departamentos expondrán su identidad cultural.

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Además, cada jornada contará con shows desde las 21, patio de comidas y sectores recreativos. El 5 de mayo está prevista la premiación de las mejores piezas.

En cuanto al acceso, la entrada general tiene un valor de $4.000. Los niños de hasta 10 años ingresan sin cargo, al igual que personas con discapacidad. Los jubilados tienen acceso gratuito de lunes a jueves, mientras que los fines de semana abonan $2.000.