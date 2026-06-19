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En el cierre de semana, el dólar blue superó los $1.500 en San Juan

La divisa informal volvió a moverse al alza este viernes en San Juan. Subió $10 respecto de la jornada anterior y cerró la semana en $1.510 para la venta y $1.410 para la compra, consolidándose por encima de la barrera de los $1.500.

El mercado cambiario cerró la semana con una nueva suba del dólar blue en San Juan. Luego del retroceso registrado el jueves, cuando había bajado $10 y se ubicó en $1.500 para la venta, la cotización volvió a tomar impulso y avanzó otros $10 durante la última rueda financiera.

De esta manera, la moneda estadounidense finalizó la semana a $1.510 para la venta y $1.410 para la compra, recuperando la tendencia alcista que venía mostrando durante los últimos días. La cotización local continúa por encima de los valores observados en la City porteña, donde el dólar blue cerró la jornada en $1.480 para la venta y $1.460 para la compra.

En paralelo, el dólar oficial que opera el Banco Nación finalizó en $1.480 para la venta y $1.430 para la compra, con una suba del 0,68% respecto de la jornada previa. Por su parte, el dólar MEP cerró en $1.478,49, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) terminó en $1.505,90.

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En tanto, el denominado dólar turista concluyó la semana en $1.924, manteniéndose como la cotización más elevada del mercado cambiario. El dólar mayorista también mostró una variación positiva y finalizó en $1.461 para la venta, mientras que el dólar cripto se ubicó en torno a los $1.517,53.

Con este escenario, el mercado cambiario completó una semana marcada por la volatilidad y por la consolidación del dólar blue por encima de los $1.500 en San Juan.

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