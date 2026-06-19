En el cierre de semana, el dólar blue superó los $1.500 en San Juan

De esta manera, la moneda estadounidense finalizó la semana a $1.510 para la venta y $1.410 para la compra, recuperando la tendencia alcista que venía mostrando durante los últimos días. La cotización local continúa por encima de los valores observados en la City porteña, donde el dólar blue cerró la jornada en $1.480 para la venta y $1.460 para la compra.

En paralelo, el dólar oficial que opera el Banco Nación finalizó en $1.480 para la venta y $1.430 para la compra, con una suba del 0,68% respecto de la jornada previa. Por su parte, el dólar MEP cerró en $1.478,49, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) terminó en $1.505,90.