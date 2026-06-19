El mercado cambiario cerró la semana con una nueva suba del dólar blue en San Juan. Luego del retroceso registrado el jueves, cuando había bajado $10 y se ubicó en $1.500 para la venta, la cotización volvió a tomar impulso y avanzó otros $10 durante la última rueda financiera.
En el cierre de semana, el dólar blue superó los $1.500 en San Juan
La divisa informal volvió a moverse al alza este viernes en San Juan. Subió $10 respecto de la jornada anterior y cerró la semana en $1.510 para la venta y $1.410 para la compra, consolidándose por encima de la barrera de los $1.500.