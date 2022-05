Las denuncias por violencia doméstica aumentaron un 18% en 2021

Recordó que desde el 20 de marzo de 2020 y hasta el 1 de mayo de 2021 estuvieron vigentes disposiciones relativas al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y, a partir de ese mes, las Medidas Generales de Prevención, todas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional a raíz de la pandemia de coronavirus.

En 2020, los casos atendidos por los Equipos Interdisciplinarios de la OVD llegaron a 7.421 (en 2019 fueron 12.457) y las consultas informativas a 5.389.

La violencia psicológica estuvo presente en el 97% de las evaluaciones de riesgo, la simbólica en el 55%, la física en el 52%, la de tipo ambiental en el 33%; la económica y patrimonial en el 30%, la social en el 13%, y la sexual en el 10%.

El vínculo de pareja es el más usual entre las personas afectadas y las denunciadas (49%), seguido por el de tipo filial (34%).

A su vez, dentro del vínculo de pareja, el 67% de los casos corresponde a exparejas, 17% a convivientes, 13% a cónyuges y 3% a novias y novios.

De acuerdo con el Informe Estadístico 2021 publicado por la OVD, la violencia doméstica no distingue sexos en la primera infancia (0 a 10 años), registrándose proporciones similares de niñas y niños afectados.

Sin embargo, la relación de mujeres afectadas por cada varón aumenta considerablemente a medida que van creciendo, llegando a una proporción máxima de casi 14 a 1 en la franja etaria de 22 a 29 años.

A partir de entonces, esta proporción decrece: entre los 40 y los 49 años la relación es de 8 mujeres afectadas por cada varón y, para las adultas mayores, es de aproximadamente 3 a 1, señaló el texto.

En promedio, a lo largo de la vida, hay 3,5 mujeres afectadas por violencia doméstica por cada varón, subrayaron.

Según el informe, entre las personas afectadas 44% tiene un nivel socioeconómico bajo, 17%, medio-bajo; 26%, medio, y 13%, medio-alto.

De acuerdo al nivel educativo, entre las niñas, niños y adolescentes afectados en edad escolar, 2% se halla sin escolarizar (total: 42), 10% asiste a nivel inicial, 61% a nivel primario, 1% completó el nivel primario y 26% asiste a nivel secundario.

Entre las personas afectadas jóvenes y adultas, el 39% no completó el nivel secundario, el 25% posee nivel secundario completo, el 17% cursa o cursó estudios superiores, pero no los completó, y 19% posee un título superior (terciario o universitario).

Entre las afectadas mayores, el 49% no completó el nivel secundario, el 21% posee nivel secundario completo, el 9% cursa o cursó estudios superiores, pero no los completó, 21% posee un título superior (terciario/universitario) y el 1% no posee instrucción formal.

Dentro de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), un 13% de las personas afectadas pertenece a la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano), 11% a la Comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya), 11% a la Comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución), 9% a la Comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco) y 6% de localidades ajenas a CABA.

El grupo con más personas denunciadas es el de varones entre 22 y 49 años (59%), indicó la OVD y subrayó que también hubo 16 niñas y niños denunciados (de 12 a 14 años de edad) por este tipo de hechos.

Del total de casos atendidos por la OVD en 2021, el 99,5% tuvo derivaciones a la Justicia Nacional en lo Civil; 17%, a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional; 69%, a la Justicia Penal Contravencional y de Faltas de CABA; y 37% al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno porteño.

Asimismo, se derivaron 584 casos al Programa Proteger implementado por el Gobierno porteño y 24 casos a la Justicia Nacional de Menores.

La mitad de las niñas, niños y adolescentes atendidos se encontraban en situaciones de altísimo o alto riesgo, apuntaron.

En ese contexto, la Justicia Nacional en lo Civil dispuso 29.416 medidas de protección en los casos derivados por la OVD y en el 70% de los casos ordenó la prohibición de acercamiento y de contacto.

Con respecto al promedio de casos atendidos por día por los Equipos Interdisciplinarios fue de 24; el máximo, 50, y el mínimo, 7.

El informe consignó que, durante 2021, el 41% de los casos atendidos fue derivado a la OVD por fuerzas de seguridad (Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Prefectura, Gendarmería y Comisarías de la Mujer); 16% concurrieron de forma directa o por registrar consultas o denuncias previas en la OVD; 11% fue derivado por abogados; 6% por referencias de otras personas; 5% por la Línea 144; 3%, por el sistema de justicia y 3% por el programa “Víctimas contra las violencias” (Línea 137).

Entre los casos atendidos, el 93% de 8.167 personas correspondió a presentaciones realizadas por única vez en el año y 7% a presentaciones iniciadas por 278 personas (574 casos) que concurrieron a la OVD más de una vez.

El 81% de las personas que concurrieron reiteradamente, son mujeres, el 88% (7.714) de las presentaciones fueron realizadas por personas afectadas, y el 12% (1.027) por terceros.

Entre las personas afectadas (11.5795), el 78% son mujeres y el 22%, varones, proporción levemente mayor para las mujeres que la registrada en los últimos 3 años (76% mujeres), señaló el estudio.

Con respecto a la nacionalidad, el 81% de las víctimas por de violencia doméstica es argentina; 5%, boliviana; 6%, paraguaya; 4% peruana, y un 4% de otras nacionalidades.