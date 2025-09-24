La titular del FMI tras la reunión con Javier Milei y Caputo: "Fue excelente"

Al finalizar el diálogo, Georgieva calificó el encuentro como "una reunión excelente" y adelantó que habrá nuevos encuentros: "Nos vamos a volver a reunir nuevamente". Estas palabras reflejan un clima positivo y una voluntad de continuar el diálogo entre Argentina y el FMI.

Durante sus declaraciones, la titular del organismo internacional valoró el respaldo que recibe Argentina no solo del FMI, sino también de Estados Unidos y del Banco Mundial. Consideró que las acciones que está implementando el país "son muy significativas" para lograr estabilidad y desarrollo.