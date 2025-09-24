Este miércoles concluyó en Nueva York una reunión importante entre el presidente argentino, Javier Milei, y Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI). El encuentro generó expectativas por el rumbo económico que podría tomar el país en los próximos meses, después del apoyo de Estados Unidos y la quita provisoria de las retenciones.
La titular del FMI tras la reunión con Javier Milei y Caputo: "Fue excelente"
El organismo internacional también respaldó la gestión de Milei y mostró conformidad con las medidas económicas.