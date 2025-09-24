"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > FMI

La titular del FMI tras la reunión con Javier Milei y Caputo: "Fue excelente"

El organismo internacional también respaldó la gestión de Milei y mostró conformidad con las medidas económicas.

Este miércoles concluyó en Nueva York una reunión importante entre el presidente argentino, Javier Milei, y Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI). El encuentro generó expectativas por el rumbo económico que podría tomar el país en los próximos meses, después del apoyo de Estados Unidos y la quita provisoria de las retenciones.

Al finalizar el diálogo, Georgieva calificó el encuentro como "una reunión excelente" y adelantó que habrá nuevos encuentros: "Nos vamos a volver a reunir nuevamente". Estas palabras reflejan un clima positivo y una voluntad de continuar el diálogo entre Argentina y el FMI.

Durante sus declaraciones, la titular del organismo internacional valoró el respaldo que recibe Argentina no solo del FMI, sino también de Estados Unidos y del Banco Mundial. Consideró que las acciones que está implementando el país "son muy significativas" para lograr estabilidad y desarrollo.

Te puede interesar...

Georgieva hizo especial hincapié en tres pilares fundamentales: "La disciplina fiscal, la política monetaria y las reformas estructurales son muy importantes" para encaminar la economía nacional. En ese sentido, aseguró que "la Argentina está yendo en la dirección correcta", lo que implica un reconocimiento a las medidas que impulsa el gobierno de Milei.

Este respaldo internacional y la continuidad de las conversaciones con el FMI podrían ser determinantes para que Argentina avance en sus objetivos económicos, en un contexto donde la confianza externa es clave para atraer inversiones y estabilizar la economía.

Temas

Te puede interesar