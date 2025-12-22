La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi, en el barrio porteño de Recoleta, luego de haber sido sometida a una cirugía de urgencia por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. De acuerdo con el último parte médico, la exmandataria se encuentra sin fiebre y evoluciona favorablemente.
La salud de Cristina Kirchner: no tiene fiebre, pero seguirá internada
La expresidenta debió ser operada de urgencia el sábado por un cuadro de apendicitis en el Sanatorio Otamendi.