La salud de Cristina Kirchner: no tiene fiebre, pero seguirá internada

El informe, firmado por la directora médica del sanatorio, Marisa Lanfrandoni, indicó que la paciente “sigue su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada” y que “permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”. Además, se aclaró que “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”.

image

Cristina Kirchner había presentado inicialmente dolores abdominales compatibles con un síndrome apendicular agudo. Ante ese cuadro, la Justicia autorizó su traslado desde el domicilio del barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, al centro de salud, donde fue intervenida quirúrgicamente mediante una laparoscopía que confirmó el diagnóstico.