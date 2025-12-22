"
La salud de Cristina Kirchner: no tiene fiebre, pero seguirá internada

La expresidenta debió ser operada de urgencia el sábado por un cuadro de apendicitis en el Sanatorio Otamendi.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi, en el barrio porteño de Recoleta, luego de haber sido sometida a una cirugía de urgencia por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. De acuerdo con el último parte médico, la exmandataria se encuentra sin fiebre y evoluciona favorablemente.

El informe, firmado por la directora médica del sanatorio, Marisa Lanfrandoni, indicó que la paciente “sigue su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada” y que “permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”. Además, se aclaró que “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”.

Cristina Kirchner había presentado inicialmente dolores abdominales compatibles con un síndrome apendicular agudo. Ante ese cuadro, la Justicia autorizó su traslado desde el domicilio del barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, al centro de salud, donde fue intervenida quirúrgicamente mediante una laparoscopía que confirmó el diagnóstico.

El Sanatorio Otamendi es el establecimiento médico al que la expresidenta recurre habitualmente ante emergencias de salud. Allí, en 2021, se sometió a una histerectomía. Previamente, en 2012, cuando ejercía la Presidencia, fue operada por un tumor en la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral, y en 2013 se le practicó una intervención para remover una colección subdural crónica en el Hospital de la Fundación Favaloro.

La apendicitis se produce cuando el apéndice se inflama y se infecta. Si no se trata a tiempo, puede romperse y liberar material infeccioso en la cavidad abdominal, lo que provoca una inflamación del peritoneo conocida como peritonitis. Esta complicación requiere atención médica urgente y tratamiento quirúrgico, como el realizado en el caso de la exmandataria.

