La justicia ordenó pagar más de mil millones de dólares al "Señor del Tabaco"

En definitiva, la Corte afirma que Otero no pudo demostrar por qué el cobro diferenciado del impuesto afectaba a su empresa, algo que alegaron desde la compañía.

Quién es Pablo Otero, el "Señor del Tabaco" y las razones del crecimiento de su imperio tabacalero

Pablo Otero es el dueño de una de las principales tabacaleras del país, denominada "Sarandí". El empresario nació en el año 1970, tiene 55 años y es heredero de uno de los imperios dedicados a la fabricación y comercialización de cigarrillos de Argentina. En tan solo una década pasó de controlar el 5% a dominar el 30% del mercado y es dueño de marcas como Red Point, West, Master y Kiel.

El éxito de su crecimiento se basó en que vendía esas segundas marcas a mitad de precio con respecto a las más caras y conocidas. De esa forma pudo crear un poco tiempo una empresa que llegó a facturar unos 800 millones de dólares al año y llegando a concentrar más de un tercio del mercado.

Sin embargo, el crecimiento de la compañía que preside se debió, en gran parte, a obtener medidas cautelares en la Justicia que le impedían aplicar una ley del Gobierno de Mauricio Macri que lo obligaba a fijar un precio no menor al 75% de la marca que más vendía. De esa forma, logró evadir al fisco en más de 1.200 millones de dólares y ahora un fallo de la Justicia lo obligó a pagar lo que le debe a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.