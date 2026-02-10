La inflación arrancó 2026 en alza: en enero fue del 2,9% y superó lo esperado
El IPC de enero fue del 2,9% y se convirtió en el registro más alto de los últimos diez meses. Alimentos volvió a liderar las subas y el dato quedó por encima de las previsiones.
La inflación volvió a mostrar señales de resistencia en el arranque de 2026. Según informó el Indec, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero fue del 2,9%, el nivel más alto en los últimos diez meses y por encima de lo que esperaba el Gobierno.
El dato se conoció en un contexto marcado por la reciente renuncia del titular del organismo y por las tensiones internas en torno al sistema de medición vigente desde 2004.
Con este resultado, el año comenzó con una tendencia que preocupa: desde junio del año pasado, la inflación mantiene un piso cercano al 2%. En los últimos meses, los registros fueron en ascenso y consolidaron una curva que parece difícil de perforar.
La división que más aumentó en enero fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba del 4,7%. Le siguieron Restaurantes y hoteles (4,1%) y Comunicación (3,6%). Dentro del rubro alimentos, las mayores subas se dieron en carnes, verduras, tubérculos y legumbres, productos básicos que impactan de lleno en el consumo cotidiano.
En el otro extremo, las menores variaciones se registraron en Educación (0,6%) y en Prendas de vestir y calzado, que incluso mostró una baja del 0,5%. En la medición interanual, la inflación alcanzó el 32,4% en los últimos 12 meses.
Por categorías, los precios estacionales lideraron las subas con un 5,7%, seguidos por el IPC núcleo (2,6%) y los regulados (2,4%). Estos números reflejan que no solo los productos de temporada empujaron el índice, sino también los precios estructurales de la economía.
Por encima de lo esperado
El resultado de enero superó las estimaciones de las principales consultoras privadas. El promedio de proyección rondaba el 2,4%, con un techo cercano al 2,8%. Algunas firmas habían anticipado subas más moderadas, impulsadas por alimentos y tarifas, pero el dato final terminó ubicándose por encima de esos cálculos.
El nuevo registro vuelve a poner presión sobre el plan oficial para desacelerar los precios y genera incertidumbre en un contexto donde el consumo y el poder adquisitivo siguen siendo temas centrales para millones de argentinos.