Decidieron estirar las sesiones extraordinarias para aprobar la reforma laboral

image

En el Gobierno admiten que con el esquema inicial, que preveía el cierre de extraordinarias el 27 de febrero, el tiempo disponible resultaba "demasiado ajustado" para cumplir con las formalidades del procedimiento legislativo.

La imposibilidad de dictaminar en los últimos diez días del período extraordinario, estipulada por el reglamento de la Cámara de Diputados, y la interrupción de la actividad por los feriados complicaron la agenda y la presencia de legisladores que viajarían a sus provincias.

La decisión se tomó tras analizar la programación de ambas cámaras y el cronograma previsto para la segunda quincena de febrero. La estrategia oficial busca que el texto aprobado por el Senado llegue a Diputados sin modificaciones, de modo que no deba retornar a la cámara de origen. Así, se intentaría evitar demoras adicionales y asegurar una sanción dentro del nuevo plazo ampliado.

El Ejecutivo informó que intentará avanzar con la votación del proyecto en el Senado y se mostró confiado en contar con los votos necesarios para obtener la media sanción este miércoles.