Decidieron estirar las sesiones extraordinarias para aprobar la reforma laboral
Mediante un decreto del presidente Milei, el período se extenderá hasta el 28 de febrero en busca de cumplir con la agenda legislativa antes de la habitual apertura de sesiones en el Congreso.
El Ejecutivo nacional resolvió ampliar por un día el período de sesiones extraordinarias mediante un decreto del presidente Javier Milei, con el objetivo de disponer de más tiempo para completar el tratamiento parlamentario de la reforma laboral.
La maniobra administrativa responde a la urgencia de encajar los plazos formales antes de la apertura del periodo de sesiones ordinarias, procurando evitar demoras que pudieran obstaculizar la sanción de la iniciativa.
Desde la Casa Rosada justificaron la extensión señalando que el calendario legislativo se vio condicionado por el fin de semana largo de Carnaval y por los plazos internos que regulan la emisión de dictámenes y el traslado de proyectos entre Senado y Diputados. Esos factores, según fuentes oficiales, acortaron el margen operativo previsto originalmente y exigieron adoptar medidas para garantizar la continuidad del trámite.
En el Gobierno admiten que con el esquema inicial, que preveía el cierre de extraordinarias el 27 de febrero, el tiempo disponible resultaba "demasiado ajustado" para cumplir con las formalidades del procedimiento legislativo.
La imposibilidad de dictaminar en los últimos diez días del período extraordinario, estipulada por el reglamento de la Cámara de Diputados, y la interrupción de la actividad por los feriados complicaron la agenda y la presencia de legisladores que viajarían a sus provincias.
La decisión se tomó tras analizar la programación de ambas cámaras y el cronograma previsto para la segunda quincena de febrero. La estrategia oficial busca que el texto aprobado por el Senado llegue a Diputados sin modificaciones, de modo que no deba retornar a la cámara de origen. Así, se intentaría evitar demoras adicionales y asegurar una sanción dentro del nuevo plazo ampliado.
El Ejecutivo informó que intentará avanzar con la votación del proyecto en el Senado y se mostró confiado en contar con los votos necesarios para obtener la media sanción este miércoles.