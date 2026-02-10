"
Atento Verdinegros: AFA asumirá las transmisiones de la Primera Nacional

La AFA no cerró acuerdos con empresas privadas y decidió transmitir la Primera Nacional por su cuenta. Los encuentros de San Martín se podrán ver por la plataforma LPF Play.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió hacerse cargo de manera directa de la televisación de la Primera Nacional, luego de no alcanzar un acuerdo con las empresas interesadas en los derechos de transmisión.

Tras una extensa negociación, el ente rector del fútbol argentino desechó las propuestas recibidas y optó por administrar el servicio por cuenta propia, una decisión que impactará de lleno en clubes como San Martín. De esta manera, todos los partidos de la segunda categoría se transmitirán a través de la aplicación oficial LPF Play, perteneciente a la Liga Profesional de Fútbol.

image

Según se informó, durante el primer mes el acceso será gratuito para los usuarios. Luego, la plataforma pasará a ser paga, aunque todavía no se oficializó el valor definitivo. En el ambiente del fútbol se especula con que la suscripción rondará los 10 dólares mensuales, lo que equivale a unos 14 mil pesos argentinos.

Ingresos para los clubes

En cuanto al reparto económico, se estima que cada club de la Primera Nacional recibirá alrededor de 65 millones de pesos por temporada en concepto de derechos de transmisión. La medida también alcanza a las demás categorías del ascenso. En la Primera B Metropolitana, los clubes percibirán cerca de 20 millones, mientras que en la Primera C y el Federal A el monto rondará los 12 millones.

Desde AFA consideran que este esquema permitirá un mayor control del contenido y una distribución más equitativa de los ingresos, aunque genera expectativa sobre su funcionamiento real.

El debut de San Martín

Con el calendario ya confirmado, San Martín de San Juan se prepara para su estreno en el campeonato. El Verdinegro debutará el domingo 15 de febrero, desde las 17 horas, en Buenos Aires, cuando visite a Chacarita, en un torneo que tendrá un cronograma ajustado y sin margen para reprogramaciones.

Luego, el equipo sanjuanino jugará su primer partido como local el sábado 21 de febrero, desde las 19.30, frente a Güemes. Más adelante, visitará a Tristán Suárez el domingo 1 de marzo a las 19, y volverá a ser local ante Agropecuario el domingo 8, desde las 20.

Con este nuevo esquema de transmisiones, los hinchas deberán adaptarse a la plataforma digital para seguir el camino del Verdinegro en su lucha por el ascenso.

