Milei a EE.UU.: "Sigan siendo un faro de libertad en el Norte"

HACER AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ



Hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la… — Javier Milei (@JMilei) July 4, 2026

Para él, esa premisa permitió que Estados Unidos se convirtiera "en el opuesto absoluto de los países que abrazaron las ideas contrarias: las del comunismo".

"La prosperidad de los Estados Unidos es la envidia de todos los pueblos oprimidos, pero ella palidece frente a la libertad con la que cuentan sus ciudadanos y es, de hecho, una mera consecuencia de su preservación", precisó Milei.

En ese sentido, relacionó el supuesto de libertad en nuestro país dado que "fue fundado bajo este mismo anhelo" y afirmó que "quien atente contra él no es más que un traidor a la patria".

"La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo. Una democracia liberal, cuyo deber es proteger la libertad de las personas y sus frutos. Por eso, quienes no están de acuerdo con este principio básico no pueden llamarse verdaderos patriotas", dijo el mandatario.

Por último, expresó su deseo de poner esos valores "en el centro" de la discusión y expandirlos por todo el continente para "hacer a toda América grande otra vez, desde Alaska a Tierra del Fuego".

"Felicito a todos los estadounidenses en este 4 de julio y confío en que sigan siendo un faro de libertad en el norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de libertad en el sur. ¡Feliz 4 de julio!"