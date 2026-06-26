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Insaurralde, más cerca de la detención: la decisión quedó en manos del juez

El fiscal Sergio Mola solicitó la detención de Martín Insaurralde en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ahora será el juez federal quien decida si ordena su arresto.

El fiscal federal Sergio Mola solicitó formalmente la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La decisión final quedó ahora en manos del juez federal que interviene en la causa.

El pedido representa un nuevo avance en el expediente que se inició tras el escándalo por el viaje de Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici a bordo del yate Bandido en el Mediterráneo, episodio que dio origen a una investigación sobre su patrimonio.

En los últimos días, la causa sumó nuevas medidas de prueba con allanamientos en propiedades vinculadas a Jésica Cirio, expareja del exfuncionario, y al empresario Elías Piccirillo. Los procedimientos fueron ordenados luego de que trascendieran videos en los que se observan importantes sumas de dólares guardadas en bolsos, valijas y cajones de un vestidor.

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Para la fiscalía, existen elementos que sostienen la hipótesis de que el patrimonio de Insaurralde no sería compatible con los ingresos declarados durante su paso por la función pública. Entre las pruebas analizadas figuran movimientos patrimoniales, viajes al exterior y documentación financiera.

Con el requerimiento presentado por Mola, la investigación ingresa en una etapa de definiciones. Será el magistrado quien deberá resolver si hace lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordena la detención del exdirigente bonaerense.

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