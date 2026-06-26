Insaurralde, más cerca de la detención: la decisión quedó en manos del juez

El pedido representa un nuevo avance en el expediente que se inició tras el escándalo por el viaje de Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici a bordo del yate Bandido en el Mediterráneo, episodio que dio origen a una investigación sobre su patrimonio.

En los últimos días, la causa sumó nuevas medidas de prueba con allanamientos en propiedades vinculadas a Jésica Cirio, expareja del exfuncionario, y al empresario Elías Piccirillo. Los procedimientos fueron ordenados luego de que trascendieran videos en los que se observan importantes sumas de dólares guardadas en bolsos, valijas y cajones de un vestidor.