El fiscal federal Sergio Mola solicitó formalmente la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La decisión final quedó ahora en manos del juez federal que interviene en la causa.
Insaurralde, más cerca de la detención: la decisión quedó en manos del juez
El fiscal Sergio Mola solicitó la detención de Martín Insaurralde en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ahora será el juez federal quien decida si ordena su arresto.