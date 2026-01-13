"
Inflación: diciembre aceleró al 2,8%, pero 2025 terminó con 31,5%

La inflación de diciembre fue de 2,8%, según el Indec. Aunque mostró una leve aceleración mensual, 2025 cerró con 31,5%, el registro anual más bajo desde 2017.

La inflación de diciembre fue del 2,8%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato reflejó una leve aceleración frente al 2,5% de noviembre, en un contexto marcado por factores estacionales y ajustes en precios regulados.

Con este resultado, la inflación acumulada durante 2025 alcanzó el 31,5%, lo que representa el nivel anual más bajo en ocho años, desde el 24,8% registrado en 2017. El cierre del año confirmó el proceso de desaceleración inflacionaria, aunque sin lograr aún perforar de manera sostenida el umbral del 2% mensual.

Según el informe oficial, la división con mayor aumento en diciembre fue Transporte, con una suba del 4,0%, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó 3,4%. Estos rubros explicaron buena parte de la presión sobre el índice general durante el último mes del año.

A nivel regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual, mientras que los menores incrementos se registraron en Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).

Por categorías, los precios regulados lideraron el aumento con una suba del 3,3%, seguidos por el IPC núcleo (3,0%), mientras que los precios estacionales mostraron un avance más moderado del 0,6%.

En términos macroeconómicos, la desaceleración inflacionaria de 2024 y 2025 estuvo asociada a un proceso de ordenamiento que incluyó la reversión del déficit fiscal, el fin de la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro y un esquema cambiario que funcionó como ancla nominal. En ese marco, se registró una apreciación real del 41% desde diciembre de 2023, lo que permitió mantener la inflación en torno al 2% mensual.

En la comparación histórica reciente, el IPC de 2024 había sido del 117,8%, muy por debajo del 211,4% de 2023, último año de la gestión de Alberto Fernández.

De cara a 2026, las proyecciones privadas anticipan una inflación anual del 20,5%, con un enero que volvería a ubicarse por encima del 2%. Según estas estimaciones, la inflación de un dígito recién podría alcanzarse en 2028, en un escenario donde la dinámica cambiaria y la acumulación de reservas serán factores clave. En ese contexto, las consultoras advierten que podrían requerirse nuevas herramientas, como tasas de interés reales positivas, para sostener el proceso de desinflación.

