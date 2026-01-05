Impacto regional y migratorio: cuántos venezolanos residen en el país

Monteoliva explicó que estos números se inscriben en un proceso migratorio sostenido en el tiempo. A nivel global, la estimación del éxodo venezolano supera los nueve millones de personas, tras 25 años de crisis política, económica y social. “Es un país con salarios mínimos de tres dólares, elecciones fraudulentas, detenciones ilegales y una economía detonada”, describió la ministra al referirse a la situación interna de Venezuela.

En paralelo, la funcionaria sostuvo que la presencia de Maduro en Estados Unidos para enfrentar a la Justicia abre un escenario inédito para el futuro del país caribeño. “Esto abre la puerta a un proceso de transición para Venezuela, pero lo central es que un delincuente de estas características ya está siendo juzgado”, afirmó.

Desde el punto de vista de la seguridad, Monteoliva recordó que Argentina fue uno de los primeros países en identificar al Cartel de los Soles como organización terrorista y luego al Tren de Aragua, estructuras criminales con fuerte impacto regional. No obstante, aclaró que en el país “no hay identificada actividad criminal orgánica” de esta última banda, aunque sí detenidos con características compatibles en distintos penales.

La ministra también vinculó el fenómeno migratorio con la necesidad de reforzar las políticas de seguridad nacional. Señaló sospechas de lavado de dinero, el crecimiento de la delincuencia organizada y la importancia del control en fronteras extensas y complejas, en un escenario atravesado por la cooperación internacional.

image

Por su parte, el presidente Javier Milei celebró públicamente el operativo que derivó en la detención de Maduro y respaldó la acción de Estados Unidos, en línea con la postura del Gobierno argentino frente al régimen venezolano.

En ese marco, el Ejecutivo considera que el dato migratorio no solo dimensiona la crisis humanitaria venezolana, sino que también plantea desafíos estructurales para Argentina en materia de integración, seguridad y política regional.